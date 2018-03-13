Инцидент произошел 12 марта. При оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Mitsubishi украинской регистрации мозырские пограничники обнаружили пять патронов калибра 12 мм к гладкоствольному охотничьему ружью, сообщили в Госпогранкомитете.

Водителем транспортного средства и владельцем боеприпасов оказался 31-летний житель Звенигородского района Украины. Мужчина пояснил, что в августе прошлого года был на охоте и забыл выложить патроны из машины.

Тем не менее, в отношении иностранца проводится проверка.