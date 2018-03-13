ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В пункте пропуска "Александровка" белорусские пограничники нашли в машине украинца патроны

14.03.2018 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел 12 марта. При оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Mitsubishi украинской регистрации мозырские пограничники обнаружили пять патронов калибра 12 мм к гладкоствольному охотничьему ружью, сообщили в Госпогранкомитете.

Водителем транспортного средства и владельцем боеприпасов оказался 31-летний житель Звенигородского района Украины. Мужчина пояснил, что в августе прошлого года был на охоте и забыл выложить патроны из машины.

Тем не менее, в отношении иностранца проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Mitsubishi украинской регистрации мозырские пограничники обнаружили пять патронов калибра 12 мм.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Завышали цены на услуги. В Могилеве задержаны пять сотрудников морга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика