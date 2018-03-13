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В пункте пропуска "Александровка" белорусские пограничники нашли в машине украинца патроны
14.03.2018 09:23 — Новости Общества | Tut.by
Инцидент произошел 12 марта. При оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Mitsubishi украинской регистрации мозырские пограничники обнаружили пять патронов калибра 12 мм к гладкоствольному охотничьему ружью,
Водителем транспортного средства и владельцем боеприпасов оказался 31-летний житель Звенигородского района Украины. Мужчина пояснил, что в августе прошлого года был на охоте и забыл выложить патроны из машины.
Тем не менее, в отношении иностранца проводится проверка.
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При оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Mitsubishi украинской регистрации мозырские пограничники обнаружили пять патронов калибра 12 мм.
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