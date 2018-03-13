ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские адвокаты проведут 15 марта бесплатные консультации для малоимущих

14.03.2018 09:33 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты проведут 15 марта бесплатные консультации для малоимущих граждан, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.

Акция приурочена ко Дню Конституции и пройдет во всех адвокатских образованиях страны.

Подобные мероприятия по решению БРКА проводятся в республике регулярно. В частности, бесплатные юридические консультации малоимущие граждане в этом году также смогут получить 26 июня - по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси, 28 сентября - по случаю Дня пожилых людей, 30 ноября - ко Дню юриста.

Как правило, людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты проведут 15 марта бесплатные консультации для малоимущих граждан, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
История одного подвига. Как на вокзале в Орше, бросившись на бандитскую гранату, погиб милиционер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика