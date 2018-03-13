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Бизнес в фургоне: гродненцы запустили первый в городе фуд-трак

14.03.2018 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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C начала марта на улицах Гродно можно заметить необычный фургон — такие еще называют фуд-траками. «Кафе на колесах» организовали два друга — Дмитрий и Максим. Сегодня в их фургоне можно купить хот-доги, кебабы и горячие напитки, сообщает hrodna.life.

Фуд-трак — это точка быстрого питания на основе грузового авто, которое переоборудовано в небольшую кухню. Открыть такой бизнес — не дорого, но вот собрать все документы в Беларуси — сложная процедура.

— Мы давно хотели заняться фастфудом и планировали открыть небольшую точку в городе, чтобы люди могли приезжать по вечерам перекусить и выпить кофе, — рассказывает Дмитрий. — Сначала хотели открыть постоянное кафе, но планы поменялись. В интернете увидели, что в Европе и Америке распространена «еда на колесах».

Фургон парни купили в Лиде в апреле 2017 года.

 — Полностью переоборудовали изнутри — обшили нержавейкой, провели проводку, вырезали окно. На это ушло несколько месяцев, — рассказывает Максим. — Если считать по минимуму, то на фургон с оборудованием мы потратили около 10 тысяч долларов. Это гораздо дешевле, чем открыть стационарное кафе. Но и с таким бизнесом есть свои проблемы. Например, согласования с санстанцией — долго и трудно. Но мы все нормы выполнили и получили заключение в феврале. Выехали впервые на улицы города в марте. Первая наша точка была возле горы «Олимп» в Коробчицах.

По законодательству, фургон гродненцев может стоять в городе только в арендованном месте или на выездной торговле, которую надо согласовывать с горисполкомом.

 — В Америке, например, с этим легче. Можно утром под одни офисы подъехать, в обед под другие, а вечером под кинотеатр. И на этом люди зарабатывают хорошие деньги. Мы пока целый день стоим возле Евроопта на улице Тимирязева.

В будущем гродненцы планируют купить вторую машину, но предлагать там будут другие блюда.

Первые «закусочные на колесах» появились еще в начале 20 века в США. Фургоны для приготовления и продажи еды долгое время использовались только мороженщиками. Сегодня такие кафе приобретают все большую популярность во всем мире. В них можно найти все: от привычных бургеров и пончиков до национальных блюд экзотических стран.

 
Теги: Гродно
 
 
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В начале марта на улицах Гродно появился необычный фургон - такие еще называют фуд-траками.

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