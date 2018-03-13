Трое поляков напали на таксиста в Минске

Sputnik со ссылкой на заявление официального представителя Октябрьского РУВД города Минска сообщает о задержании троих нетрезвых граждан Польши, которые попытались ограбить таксиста в Минске и угнать его автомобиль. По данным ведомства, инцидент произошел 5 марта. В отделение полиции около 6 часов утра поступил звонок от таксиста, который рассказал дежурному, что в его машине сидят иностранцы и отказываются оплачивать проезд. При этом таксист уточнил, что один из пассажиров пытается угнать его автомобиль. На место инцидента выехал наряд милиции.

Как выяснилось, злоумышленниками оказались гражданами Польши, которые приехали в Минск в прошлом месяце, чтобы открыть в столице дочернюю фирму. Накануне поляки провели время в баре, а затем вызвали такси, но полностью поездку не оплатили. Один из задержанных забрал у таксиста уже оплаченную сумму в размере 10 рублей и термос. Водитель решил позвонить в милицию, когда нетрезвый поляк пытался уехать. Дебоширов задержали и доставили в отделение. По словам заместителя начальника отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД, при задержании основной фигурант находился в сильном алкогольном опьянения, поэтому мотивы своего поступка не мог объяснить.

В настоящее время гражданин Польши водворен в ИВС, в отношении него возбуждены уголовные дела ч.1 ст.206 ("Грабеж", данная статья предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок), и ч.1 ст.214 ("Угон транспортного средства") УК РБ, данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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