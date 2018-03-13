Прямая линия о порядке изъятия и предоставления земельных участков пройдет в пресс-центре БЕЛТА

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия газеты "7 дней" по вопросам, связанным с реализацией указа №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков", пройдет в пресс-центре БЕЛТА 16 марта с 11.00 до 12.00.

Указ отменяет ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов. В частности, до принятия решения о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд граждане вправе будут реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади, а также возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки.

Как на практике будут реализовываться нормы указа, читателям газеты и посетителям сайта БЕЛТА разъяснят заместитель начальника главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Артем Владимирович Юшкевич и начальник управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Сергей Васильевич Костров.

Вопросы можно задавать уже сейчас на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", а также 16 марта с 11.00 до 12.00 по телефону (017) 327-24-47. Ответы будут опубликованы в газете "7 дней" и на сайте БЕЛТА.-0-