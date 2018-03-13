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Представился другом дочери. В Могилеве 92-летняя пенсионерка отдала 200 рублей незнакомцу

14.03.2018 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве 92-летняя женщина отдала незнакомцу 200 рублей. Мужчина представился «хорошим знакомым» дочери, и пенсионерка ему поверила. А потом обратилась в милицию, сообщили в УВД Могоблисполкома.

92-летняя женщина сняла в банке всю свою пенсию — 630 рублей — и шла домой, когда подъезда ее дома на проспекте Мира ее остановил незнакомец. Мужчина сердечно поздоровался с пенсионеркой, завел ни к чему не обязывающий диалог, упомянув, что хорошо знает ее дочь. А потом сказал, что рассчитывает на помощь женщины.

Незнакомец сказал, что ему срочно нужно занять 200 рублей. Долг обещал вернуть вскоре. Доверчивая пенсионерка без колебаний достала из кошелька четыре купюры по 50 рублей и передала мужчине. Тот поблагодарил и ушел.

Уже дома женщина позвонила дочери и поинтересовалась, зачем ее приятелю понадобилась такая крупная сумма. Дочь была сильно удивлена: никакого мужчину она за деньгами к матери не посылала. Да и по описанию незнакомца не узнала. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина остановил могилевчанку около подъезда и попросил дать ему деньги в долг. И пообещал вернуть их как можно скорее.

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