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ГАИ призывает к повышенной осторожности в условиях тумана

14.03.2018 11:13 — Новости Общества | БелТА  
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14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает к повышенной осторожности в условиях тумана, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Как отметили в Госавтоинспекции, туман уже несколько дней осложняет дорожную ситуацию в Беларуси. "В условиях ограниченной видимости пешеходы, а также велосипедисты и возчики должны проявлять повышенную осторожность, использовать фликеры и жилеты повышенной видимости со световозвращающими вставками", - подчеркнули в ГАИ.

Главная опасность тумана - искажение расстояния, как до движущихся, так и до неподвижных предметов. Все предметы при таких погодных условиях теряют свои очертания, что мешает определить их подлинные размеры. В густом тумане расстояния кажутся вдвое большими, чем на самом деле.

По статистике, две трети всех аварий во время тумана - столкновения с едущими впереди машинами. "Происходит это, прежде всего, из-за неправильной оценки расстояния между автомобилями и несоблюдения безопасной дистанции, - отметили в ГАИ. - Водители просто не осознают всей коварности и держат слишком высокую скорость. Так что при попадании в полосу тумана сразу же необходимо снижать скорость и увеличивать дистанцию, независимо от состояния дорожного покрытия".-0-

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Теги: Минск
 
 
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14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает к повышенной осторожности в условиях тумана, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси. Как отметили в Госавтоинспекции, туман...

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