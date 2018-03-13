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В четверг, 15 марта, температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов

14.03.2018 11:32 — Новости Общества | news.21.by  
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В четверг, 15 марта, температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили прогноз погоды на 15 марта. Так, Беларусь окажется под влиянием фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря, вслед за которым начнут поступать холодные воздушные массы с севера Европы.

Ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по южной части страны, пройдут кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по югу - 4-6 градусов тепла.

 

 
 
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Беларусь окажется под влиянием фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря

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