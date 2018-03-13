ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За изнасилование и убийство 21-летней девушки в Минске будут судить ее знакомого

14.03.2018 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске завершили расследование убийства 21-летней девушки, тело которой нашли на Васнецова осенью. За преступление по двум статьям за изнасилование и убийство с целью скрыть другое преступление будут судить ее знакомого. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

sk.gov.by

В октябре 2017 года мы писали об убийстве 21-летней девушки, тело которой с признаками удушения нашли на улице Васнецова.

Обвиняемый по делу — приятель убитой девушки, 21-летний уроженец Гродненской области. По его словам, познакомились они за пять дней до случившегося, парень испытывал к девушке симпатию. В столице она работала в банке, а молодой человек постоянного источника дохода не имел.

sk.gov.by

Парень обманом пригласил девушку к себе на съемное жилье, как сообщалось ранее, — в частный дом по проезду Веснина. Там обвиняемый изнасиловал и избил знакомую. По выводам следствия, мотивом убийства стало желание парня скрыть изнасилование. Затем он собирался инсценировать разбойное нападение на потерпевшую, для чего вынес тело убитой в лесопарковую зону рядом с домом и разбросал ее вещи.

Как сообщалось ранее, когда парень пытался скрыть тело, его спугнул случайный свидетель и вызвал милицию и медиков. Через несколько часов молодого человека задержали.

sk.gov.by

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 166 (изнасилование), п. 8 ч. 2 ст. 139 (убийство с целью скрыть другое преступление) Уголовного кодекса Республики Беларусь. По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, он мог осознавать их противоправный характер и не страдал каким-либо заболеванием.

Уголовное дело прокурором направлено в суд.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске завершили расследование убийства 21-летней девушки, тело которой нашли на Васнецова в октябре 2017 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Смертная казнь - это боль для родственников". Мысли матери осужденного на смерть "черного риелтора"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика