За изнасилование и убийство 21-летней девушки в Минске будут судить ее знакомого

В Минске завершили расследование убийства 21-летней девушки, тело которой нашли на Васнецова осенью. За преступление по двум статьям за изнасилование и убийство с целью скрыть другое преступление будут судить ее знакомого. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси .

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В октябре 2017 года мы писали об убийстве 21-летней девушки, тело которой с признаками удушения нашли на улице Васнецова.

Обвиняемый по делу — приятель убитой девушки, 21-летний уроженец Гродненской области. По его словам, познакомились они за пять дней до случившегося, парень испытывал к девушке симпатию. В столице она работала в банке, а молодой человек постоянного источника дохода не имел.

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Парень обманом пригласил девушку к себе на съемное жилье, как сообщалось ранее, — в частный дом по проезду Веснина. Там обвиняемый изнасиловал и избил знакомую. По выводам следствия, мотивом убийства стало желание парня скрыть изнасилование. Затем он собирался инсценировать разбойное нападение на потерпевшую, для чего вынес тело убитой в лесопарковую зону рядом с домом и разбросал ее вещи.

Как сообщалось ранее, когда парень пытался скрыть тело, его спугнул случайный свидетель и вызвал милицию и медиков. Через несколько часов молодого человека задержали.

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Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 166 (изнасилование), п. 8 ч. 2 ст. 139 (убийство с целью скрыть другое преступление) Уголовного кодекса Республики Беларусь. По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, он мог осознавать их противоправный характер и не страдал каким-либо заболеванием.

Уголовное дело прокурором направлено в суд.