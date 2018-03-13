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В Городке мужчина 8 марта покрасил жену автокраской. Она вначале простила

14.03.2018 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В Городке оштрафовали 50-летнего дальнобойщика, который 8 марта покрасил гражданскую жену красной термостойкой краской для автомобиля, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

45-летняя жительница Городка надолго запомнит этот праздник: муж взял баллончик с автокраской и покрасил ей волосы, тело, одежду.

Сделать это мужчину, который работает дальнобойщиком и вынужден надолго оставлять семью ради заработков, подстегнула ревность. В милиции он признался, что посчитал, будто женщина ему не верна.

Мужчина взял в руки баллончик с краской после праздничного застолья. Жена было и простила, но ночью все-таки набрала 102: сожитель буянил, перевернул весь дом. Оба были нетрезвы: у мужчины было более 2 промилле алкоголя, у женщины — более 1,5.

За причиненный жене моральный вред мужчина заплатит штраф — около 50 рублей.

 
 
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Сделать это мужчину, который работает дальнобойщиком и вынужден надолго оставлять семью ради заработков, подстегнула ревность.

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