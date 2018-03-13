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За мартовские праздники БелЖД перевезла больше 260 тысяч пассажиров, 3 тысячи съездили в Вильнюс
14.03.2018 12:34 — Новости Общества | Tut.by
С 7 по 11 марта Белорусская железная дорога перевезла более 261 тыс. пассажиров,
На поездах межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса проехало 176 тыс. пассажиров, на поездах международных линий — 85 тыс. пассажиров.
Максимальный пассажиропоток наблюдался в последний рабочий день прошедшей недели 7 марта и в воскресенье 11 марта.
Самыми востребованными были поезда из Минском в Гомель, Брест и Витебск.
В Вильнюс поездом на праздники съездили почти 3 тысячи человек. Всего в сообщении Беларусь-Литва-Беларусь железнодорожным транспортом в этот период перевезено около 6 тысяч человек.
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С 7 по 11 марта Белорусская железная дорога перевезла более 261 тыс. пассажиров, сообщает сайт БелЖД.
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