За мартовские праздники БелЖД перевезла больше 260 тысяч пассажиров, 3 тысячи съездили в Вильнюс

С 7 по 11 марта Белорусская железная дорога перевезла более 261 тыс. пассажиров, сообщает сайт БелЖД.

На поездах межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса проехало 176 тыс. пассажиров, на поездах международных линий — 85 тыс. пассажиров.

Максимальный пассажиропоток наблюдался в последний рабочий день прошедшей недели 7 марта и в воскресенье 11 марта.

Самыми востребованными были поезда из Минском в Гомель, Брест и Витебск.

В Вильнюс поездом на праздники съездили почти 3 тысячи человек. Всего в сообщении Беларусь-Литва-Беларусь железнодорожным транспортом в этот период перевезено около 6 тысяч человек.