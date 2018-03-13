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Взламывают аккаунты друзей, просят деньги. В милиции - вал заявлений на мошенников из соцсетей

14.03.2018 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 30 случаев мошенничества и хищения денег с помощью соцсетей зарегистрировано с начала года в Могилевской области, рассказали TUT.BY в УВД. И число растет, несмотря на все предупреждения не передавать данные о своих банковских карте и счетах, не переводить деньги по просьбам в соцсетях.

Фото с сайта telegraf.in.ua

Схема, по которой действуют мошенники, проста, рассказал TUT.BY старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Могоблисполкома Андрей Никитин. Злоумышленник взламывает аккаунт пользователя и рассылает всем его друзьям сообщения с просьбой дать реквизиты банковской карты и логин и пароль от интернет-банкинга. Мотивировка может быть любой: перевод денег, оплата покупки онлайн и др. Получив данные, мошенник крадет все деньги со счета.

По этой схеме в начале января бобруйчанин лишился 345 рублей. В феврале неизвестные таким же способом украли у бобруйчанки 150 рублей, у могилевчанки — 88,15 рублей.

— Сложно наказать злоумышленника. Как правило, он является гражданином другой страны и находится не на территории Беларуси, — пояснил Андрей Никитин.

По его словам, это не единственная схема, по которой действуют мошенники. И нужно быть очень наивным, чтобы полагать, что для сохранности денег на счету достаточно не называть никому пин-код банковской карты. Силовики напоминают простые правила, которые помогут сохранить деньги на банковском счету:

— не записывать пин-код карты в легкодоступных местах, никому не передавать его;

— не передавать никому реквизиты карты — номер карты, срок действия, имя и фамилию владельца. В том числе не оставлять карту на виду, не давать никому возможность ее сфотографировать: следите за картой при расчете в магазине, кафе, гостинице и др.;

— никто не должен знать баланс вашего счета;

— не вводите пин-код карты на сайтах в интернете — в 99% случаев это может оказаться мошенничеством.

 
 
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Нужно быть очень наивным, чтобы полагать, что для сохранности денег на счету достаточно не называть никому пин-код банковской карты, напоминают силовики.

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