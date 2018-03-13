|
Вдруг заболел живот. В Гомеле внезапно умерла четвероклассница
14.03.2018 12:28 — Новости Общества | Tut.by
Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 марта. Еще днем Ксения сходила в школу, вернулась, сделала уроки, нянчила младшего братишку и ни на что не жаловалась. А ночью девочку сковала боль. Перепуганные родители вызвали «скорую». Малышку отвезли в больницу — и все. Спасти ребенка не удалось.
Известно, что девочка училась в 4-м классе одной из гимназий Гомеля. Жила с родителями в поселке Поляна, что под Гомелем.
— Предварительно установлено, что вечером 12 марта, находясь дома, ребенок почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Родители вызвали скорую медицинскую помощь. Девочку доставили в одно из медицинских учреждений Гомеля, где в ночь с 12 на 13 марта она скончалась в отделении реанимации, — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти школьницы. Для установления причины смерти 10-летней школьницы назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 марта. Еще днем Ксения сходила в школу, вернулась, сделала уроки, нянчила младшего братишку и ни на что не жаловалась. А ночью...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии