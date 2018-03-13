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В столичном магазине украли наушники за 250 долларов. Милиция ищет двух мужчин

14.03.2018 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске разыскивают двух мужчин, которые украли дорогие наушники в магазине. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

guvd.gov.by

18 февраля двое мужчин похитили наушники за 516 рублей в торговом центре на проспекте Победителей. Пропажу наушников в магазине заметили не сразу, только после того, как покупатель открыл коробку и не обнаружил товар.

Теперь подозреваемых в краже разыскивает милиция. Если вы узнали мужчин, изображенных на фото, сообщите по телефону: 8(044) 544 00 92.

 
Теги: Минск
 
 
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Пропажу наушников в магазине заметили только после того, как покупатель не обнаружил товар.

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