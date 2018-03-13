В столичном магазине украли наушники за 250 долларов. Милиция ищет двух мужчин

В Минске разыскивают двух мужчин, которые украли дорогие наушники в магазине. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .

guvd.gov.by

18 февраля двое мужчин похитили наушники за 516 рублей в торговом центре на проспекте Победителей. Пропажу наушников в магазине заметили не сразу, только после того, как покупатель открыл коробку и не обнаружил товар.

Теперь подозреваемых в краже разыскивает милиция. Если вы узнали мужчин, изображенных на фото, сообщите по телефону: 8(044) 544 00 92.