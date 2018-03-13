Половина выпускников готова уехать за границу, при этом свободно говорит на иностранном лишь 5,7 %

Половина белорусских школьников уедет работать за границу, если им предложат выгодные условия труда, при этом всего 5,7 процентов учеников свободно владеют иностранным языком. Исследователи центра ИПМ рассказали, какие требования выпускники школ предъявляют к будущей работе и планируют ли связывать жизнь со специальностью, выбранной в 15−17 лет.

Снимок используется в качестве илюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В опросе, который прошел в марте-июне 2017 года, приняла участие тысяча недавних выпускников школ со всей Беларуси, а также 18 учителей и преподавателей вузов, которые помогли определить главные проблемы среднего образования. Позже они прокомментировали результаты , которые показали анкетные опросы бывших школьников.

К будущей профессии нынешние школьники относятся прагматично: главное требование к работе у большинства опрошенных — это высокая зарплата. На следующем месте — интерес к работе. Только 11,6% участников опроса считает, что самое важное — это способность приносить пользу обществу.

Скриншот с сайта research.by

Почти половина выпускников (49,1%) готова уехать за границу, если им предложат более выгодные условия. 19% согласны переехать при первой возможности, даже если это будет работа не по специальности. Только 16% учащихся настроены патриотично — ни при каких условиях не согласятся на переезд, даже если не найдут работу дома.

Скриншот с сайта research.by

При этом уровень владения иностранными языками, которые необходимы для переезда, оставляет желать лучшего, говорится в исследовании.

Пятая часть опрошенных призналась, что после учебы в школе совсем не владеет иностранным языком. 36,7% опрошенных знают язык на элементарном уровне — могут поддержать несложный разговор, базовый уровень — у 35,4%. Свободно владеют одним иностранным лишь 5,7% учащихся (то есть 57 человек из 1000), двумя языками — 1,5%.

Скриншот с сайта research.by

Лучше всего иностранный язык знают бывшие гимназисты и лицеисты, хуже — выпускники общеобразовательных школ.

— Учителя отмечали, что уровень подготовки преподавателей иностранного тоже оставляют желать лучшего, — комментирует Дарья Урбан. — Заинтересованность, мотивированность детей низкая. Им это тяжело и скучно, хотя иностранный язык считается одним из важнейших современных навыков.

Наиболее популярными специальностями среди опрошенных были: коммуникации, право, экономика, экономика и производство, а также техника и технологии. При этом самыми востребованными направлениями они считают информационные технологии, здравоохранение и общественное питание, бытовое обслуживание.

Скриншот с сайта research.by

— 58% опрошенных считают гуманитарные науки востребованными, — отмечает Дарья Урбан. — Но примечательно, что 21% респондентов затрудняются ответить на этот вопрос: они не понимают, как их применить, что они дают и т.д.

Больше всего отличников учится на специальностях, связанных со здравоохранением, гуманитарными науками и ИТ. Те, кто получал в школе неудовлетворительные оценки, выбрали для себя сельское и лесное хозяйство, садово-парковое строительство, общественное питание, бытовое обслуживание, строительство.

Несмотря на уже сделанный выбор, 7,4% опрошенных по специальности работать не планирует. Почти четверть респондентов считает, что о будущем задумываться пока рано. Половина студентов уверена, что работать по специальности будет.

Уверенность в своей будущей специальности высказывают отличники, размытые планы на будущее — у студентов с низким средним баллом.

— Эксперты считают, что это может быть связано с необходимостью быстро адаптироваться в условиях невысоких доходов семей и выбирать работу вне зависимости от образования или специальности.