МВД: за два месяца число потерпевших от сексуального насилия детей увеличилось в два раза

МВД констатирует: сегодня возрастает уровень угроз, связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией в отношении детей. Об этом сегодня заявил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает БЕЛТА.

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— Латентность педофилии позволяет виновным и их жертвам долгое время оставаться вне поля зрения правоохранителей. Значительная часть преступлений обладает двумя признаками: длительность и многоэпизодность, — сказал Геннадий Казакевич. По словам представителя МВД, среди основных причин — замалчивание таких фактов родителями либо самими детьми.

— К сожалению, не изжита в настоящее время практика «невыноса сора из избы» — это о руководителях учреждений образования и здравоохранения, которым такие факты становятся известны, — добавил он.

По данным Геннадия Казакевича, за два месяца 2018 года число потерпевших от сексуального насилия детей увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом — выявлено 113 жертв. Количество подозреваемых увеличилось в полтора раза, в этом году их 83.

— За последние пять лет количество установленных фактов сексуального насилия над детьми выросло в 15 раз, а количество жертв этих преступлений — почти в четыре раза. Сегодня удельный вес педофилии составляет практически 40% преступлений, связанных с торговлей людьми. И значительная часть данных преступлений, по нашему анализу, совершается в том числе ранее судимыми, родителями, опекунами, а также педагогами и медработниками, — рассказал правоохранитель.

Особая проблема — это перемещение первичного контакта педофила и потенциальной жертвы в интернет, так называемый груминг.

— В Беларуси до настоящего времени за подобное нет никакой ответственности — ни уголовной, ни административной. За рубежом же такая ответственность существует давно, — отметил Геннадий Казакевич.

Тесно связан с педофилией и оборот детской порнографии.

— С 2012 года по настоящее время мы установили 107 детей, которые были использованы в съемках. Детская порнография не только распространяется педофилами, но используется ими в процессе виртуального общения с детьми для установления контакта, шантажа и так далее. Кроме того, все, что связано с оборотом детской порнографии, и в мировой практике это уже признано, — это серьезный бизнес. Каждый порнофильм с участием ребенка — это совершение особо тяжкого преступления, — подчеркнул Геннадий Казакевич. — Кроме того, мы говорим об иных формах детской эксплуатации, а именно о детской проституции, попрошайничестве. За последние пять лет установлены 77 детей, которые использовались в занятиях проституцией, двое — для системного попрошайничества.

МВД проводило опрос на своем сайте по этой теме.

— Большинство выступило за ужесточение ответственности за преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении детей. В том числе 85% респондентов признали актуальной в том числе химическую кастрацию педофилов-рецидивистов, — отметил правоохранитель.

По его мнению, противодействие преступлениям, связанным с сексуальным насилием в отношении детей, должно представлять собой многоуровневую государственную систему.

— Соответственно, предложение МВД — задействовать в этом все возможные госорганы и общественные организации. Без гражданского общества успешное противодействие проблеме невозможно. В этой связи мы при участии всех заинтересованных выработали дорожную карту, которая представляет собой пошаговую стратегию, рассчитанную на несколько лет системного противодействия сексуальному и иным видам насилия в отношении детей, — сказал Геннадий Казакевич.

Выработанные в МВД подходы включают превентивные меры, а также методы обучения и воспрепятствования проникновения преступников в сферы, связанные с детьми.