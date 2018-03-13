ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: за два месяца число потерпевших от сексуального насилия детей увеличилось в два раза

14.03.2018 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

МВД констатирует: сегодня возрастает уровень угроз, связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией в отношении детей. Об этом сегодня заявил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает БЕЛТА.

Фото: Reuters

— Латентность педофилии позволяет виновным и их жертвам долгое время оставаться вне поля зрения правоохранителей. Значительная часть преступлений обладает двумя признаками: длительность и многоэпизодность, — сказал Геннадий Казакевич. По словам представителя МВД, среди основных причин — замалчивание таких фактов родителями либо самими детьми.

— К сожалению, не изжита в настоящее время практика «невыноса сора из избы» — это о руководителях учреждений образования и здравоохранения, которым такие факты становятся известны, — добавил он.

По данным Геннадия Казакевича, за два месяца 2018 года число потерпевших от сексуального насилия детей увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом — выявлено 113 жертв. Количество подозреваемых увеличилось в полтора раза, в этом году их 83.

— За последние пять лет количество установленных фактов сексуального насилия над детьми выросло в 15 раз, а количество жертв этих преступлений — почти в четыре раза. Сегодня удельный вес педофилии составляет практически 40% преступлений, связанных с торговлей людьми. И значительная часть данных преступлений, по нашему анализу, совершается в том числе ранее судимыми, родителями, опекунами, а также педагогами и медработниками, — рассказал правоохранитель.

Особая проблема — это перемещение первичного контакта педофила и потенциальной жертвы в интернет, так называемый груминг.

— В Беларуси до настоящего времени за подобное нет никакой ответственности — ни уголовной, ни административной. За рубежом же такая ответственность существует давно, — отметил Геннадий Казакевич.

Тесно связан с педофилией и оборот детской порнографии.

— С 2012 года по настоящее время мы установили 107 детей, которые были использованы в съемках. Детская порнография не только распространяется педофилами, но используется ими в процессе виртуального общения с детьми для установления контакта, шантажа и так далее. Кроме того, все, что связано с оборотом детской порнографии, и в мировой практике это уже признано, — это серьезный бизнес. Каждый порнофильм с участием ребенка — это совершение особо тяжкого преступления, — подчеркнул Геннадий Казакевич. — Кроме того, мы говорим об иных формах детской эксплуатации, а именно о детской проституции, попрошайничестве. За последние пять лет установлены 77 детей, которые использовались в занятиях проституцией, двое — для системного попрошайничества.

МВД проводило опрос на своем сайте по этой теме.

— Большинство выступило за ужесточение ответственности за преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении детей. В том числе 85% респондентов признали актуальной в том числе химическую кастрацию педофилов-рецидивистов, — отметил правоохранитель.

По его мнению, противодействие преступлениям, связанным с сексуальным насилием в отношении детей, должно представлять собой многоуровневую государственную систему.

— Соответственно, предложение МВД — задействовать в этом все возможные госорганы и общественные организации. Без гражданского общества успешное противодействие проблеме невозможно. В этой связи мы при участии всех заинтересованных выработали дорожную карту, которая представляет собой пошаговую стратегию, рассчитанную на несколько лет системного противодействия сексуальному и иным видам насилия в отношении детей, — сказал Геннадий Казакевич.

Выработанные в МВД подходы включают превентивные меры, а также методы обучения и воспрепятствования проникновения преступников в сферы, связанные с детьми.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД констатирует: сегодня возрастает уровень угроз, связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией в отношении детей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Помог" жене. В Гомеле вынесли приговор мужчине, который "заминировал" мясокомбинат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика