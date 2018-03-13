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"Помог" жене. В Гомеле вынесли приговор мужчине, который "заминировал" мясокомбинат
14.03.2018 13:21 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле вынесли приговор телефонному террористу, «заминировавшему» в конце прошлого года гомельский мясокомбинат, сообщили TUT.BY в областном суде.
Инцидент
На место происшествия были направлены милицейские наряды и работники МЧС, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525, эвакуировали работников предприятия. К счастью, взрывное устройство специалисты не обнаружили. А через два часа был задержан и минер — 40-летний нигде не работающий местный житель. Объяснить свой поступок мужчина не смог, так как был сильно пьян. Правда, позже разоткровенничался: мол, на мясокомбинате работает его супруга, женщина часто задерживается. Вот муж и решил сократить жене рабочий день.
В суде гомельчанин вину свою признал и раскаялся. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также к нему применены принудительные меры лечения от алкоголизма, которое он будет проходить по месту жительства путем принудительного амбулаторного наблюдения.
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Позже пояснил: на мясокомбинате работает его супруга, часто задерживается. Вот мужчина и решил сократить жене рабочий день.
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