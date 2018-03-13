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Браконьеры из Березовки поймали сачками 100 рыбин и попали под "уголовку"
14.03.2018 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Четверо жителей Березовки решили порыбачить. В качестве снасти выбрали запрещенные рыболовные сачки. Улов оказался впечатляющим — 100 особей рыбы. Теперь в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело. А еще нарушители должны возместить ущерб, причиненный природе,
Мужчины рыбачили поздно вечером на водных разливах около деревни Лучки. До часа ночи браконьеры поймали 101 рыбину. Правда, воспользоваться уловом им не удалось — были задержаны сотрудниками Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.
Ущерб, причиненный окружающей среде, оценен в 7521 рубль 50 копеек.
Возбуждено уголовное дело.
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Четверо жителей Березовки решили порыбачить. В качестве снасти выбрали запрещенные рыболовные сачки. Улов оказался впечатляющим - 100 особей рыбы. Теперь в...
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