Четверо жителей Березовки решили порыбачить. В качестве снасти выбрали запрещенные рыболовные сачки. Улов оказался впечатляющим — 100 особей рыбы. Теперь в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело. А еще нарушители должны возместить ущерб, причиненный природе, рассказывает «Лідская газета».

Мужчины рыбачили поздно вечером на водных разливах около деревни Лучки. До часа ночи браконьеры поймали 101 рыбину. Правда, воспользоваться уловом им не удалось — были задержаны сотрудниками Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Ущерб, причиненный окружающей среде, оценен в 7521 рубль 50 копеек.

Возбуждено уголовное дело.