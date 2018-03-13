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МВД: Насилию подвергались не мене трети воспитанников минского интерната №7

14.03.2018 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
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МВД установило, что из 108 детей, которые содержались в интернате № 7 Минска, не менее трети было подвергнуто сексуальному либо физическому насилию, сообщает «СБ — Беларусь сегодня» со ссылкой на начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми министерства Геннадия Казакевича.

— Мы установили, что из 108 детей, которые содержались в этом учреждении, не менее трети было подвергнуто сексуальному либо физическому насилию, — рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич. — Очень многие из преподавательского или воспитательского состава либо сами подвергали детей подобному насилию, либо знали, но не предотвращали его. Более того, подозреваемыми могут стать бывшие выпускники этого учреждения, которые, будучи подвергнуты насилию во время нахождения там, выпустившись, сами становились агрессорами.

Напомним, в конце февраля следственное управление УСК по Минску возбудило два уголовных дела по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников вспомогательной школы-интерната № 7. Подозреваемые — двое сотрудников учреждения образования.

По не подтвержденной официально информации TUT.BY, среди подозреваемых — воспитатель и рабочий школы-интерната. Рабочий — бывший воспитанник этого же интерната.

 
Теги: Минск
 
 
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По не подтвержденной официально информации TUT.BY, среди подозреваемых - воспитатель и рабочий школы-интерната. Рабочий - бывший воспитанник этого же интерната.

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