|
Мать 2-летней девочки, которую в Слуцке нашли мертвой со следами побоев, отпустили
14.03.2018 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Мать двухлетней девочки, которую в конце января
Напомним, в ночь с 29 на 30 января в Слуцке со следами побоев нашли 2-летнюю девочку. Спасти ее врачам не удалось.
— Мать девочки находится в статусе подозреваемой, — пояснил Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета. — К ней применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Это значит, что она должна явиться к следователю по первому же требованию. Сожитель матери по-прежнему под стражей.
Причин, из-за которых погибла девочка, в Следственном комитете пока не озвучивают.
— Экспертные исследования продолжаются, говорить об этом рано, — уточнил Сергей Кабакович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать двухлетней девочки, которую в конце января нашли в Слуцке со следами побоев, отпустили. Женщина по-прежнему находится в статусе подозреваемой.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии