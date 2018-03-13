Мать 2-летней девочки, которую в Слуцке нашли мертвой со следами побоев, отпустили

Мать двухлетней девочки, которую в конце января нашли в Слуцке со следами побоев, отпустили под обязательство о явке. Но она по-прежнему находится в статусе подозреваемой.

Семья погибшей девочки незадолго до трагедии переехала на съемную квартиру. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в ночь с 29 на 30 января в Слуцке со следами побоев нашли 2-летнюю девочку. Спасти ее врачам не удалось. Подозреваемые в убийстве — мать малышки и ее сожитель. Обоим по 26 лет. Они воспитывали пятерых детей женщины.

— Мать девочки находится в статусе подозреваемой, — пояснил Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета. — К ней применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Это значит, что она должна явиться к следователю по первому же требованию. Сожитель матери по-прежнему под стражей.

Причин, из-за которых погибла девочка, в Следственном комитете пока не озвучивают.

— Экспертные исследования продолжаются, говорить об этом рано, — уточнил Сергей Кабакович.