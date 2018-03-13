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В Минске ищут парня, который украл уличную камеру видеонаблюдения возле общежития на Коласа

14.03.2018 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция разыскивает парня, который украл уличную камеру видеонаблюдения возле студенческого общежития на улице Якуба Коласа. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Инцидент произошел 19 февраля около 23 часов 20 минут. Парень был возле общежития БГУИР на Коласа, 28 (напротив НЛО) и похитил там уличную видеокамеру. А вот самого его зафиксировала камера в ТЦ «Рига» на Сурганова.


Если вы узнали парня на фото, что-то знаете о его возможном местонахождении, милиция просит обращаться в Советское РУВД лично или по телефонам: 8(029) 930−61−44, 8(017) 292−02−02, 8(017) 239−67−84, 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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