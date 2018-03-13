ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Весной возле двух станций минского метро появятся велопарковки

14.03.2018 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Возле станций метро «Немига» и «Борисовский тракт» появятся велосипедные парковки. Предполагается, что это произойдет к маю, рассказали в минском велосипедном обществе.


Фото: Анастасия Усцова, TUT.BY

Предполагается, что на этих станциях велосипедные парковки наиболее востребованы и будут использоваться людьми, которые комбинируют велосипед и подземный транспорт. Решение приняли после встречи экспертов минского велосипедного общества с представителями минского метрополитена.

Станции «Немига» и «Борисовский тракт» выбраны не случайно. Минское велосипедное общество провело опрос общественного мнения, в котором приняли участие более 600 человек. В нем люди отвечали на вопросы о транспортных привычках, а также высказывали мнение по поводу необходимости велопарковок у метро.

— Опрос показал, что минчане охотно рассматривают вариант совмещения велосипеда как транспортного средства и метро. Пока в качестве «пилотных» проектов метрополитен решил установить три П-образные велосипедные парковки. Это важно, чтобы отработать всю процедуру согласования с городскими властями, а также посмотреть, будут ли люди ими пользоваться, — говорит тематический эксперт Минского велосипедного общества Евгений Хоружий.

Отметим, что такие парковки уже есть возле станций «Малиновка» и «Каменная Горка».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение приняли после встречи с представителями минского метрополитена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске ищут парня, который украл уличную камеру видеонаблюдения возле общежития на Коласа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика