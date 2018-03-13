Весной возле двух станций минского метро появятся велопарковки

Возле станций метро «Немига» и «Борисовский тракт» появятся велосипедные парковки. Предполагается, что это произойдет к маю, рассказали в минском велосипедном обществе.



Фото: Анастасия Усцова, TUT.BY

Предполагается, что на этих станциях велосипедные парковки наиболее востребованы и будут использоваться людьми, которые комбинируют велосипед и подземный транспорт. Решение приняли после встречи экспертов минского велосипедного общества с представителями минского метрополитена.

Станции «Немига» и «Борисовский тракт» выбраны не случайно. Минское велосипедное общество провело опрос общественного мнения, в котором приняли участие более 600 человек. В нем люди отвечали на вопросы о транспортных привычках, а также высказывали мнение по поводу необходимости велопарковок у метро.

— Опрос показал, что минчане охотно рассматривают вариант совмещения велосипеда как транспортного средства и метро. Пока в качестве «пилотных» проектов метрополитен решил установить три П-образные велосипедные парковки. Это важно, чтобы отработать всю процедуру согласования с городскими властями, а также посмотреть, будут ли люди ими пользоваться, — говорит тематический эксперт Минского велосипедного общества Евгений Хоружий.

Отметим, что такие парковки уже есть возле станций «Малиновка» и «Каменная Горка».