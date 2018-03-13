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Весной возле двух станций минского метро появятся велопарковки
14.03.2018 16:46 — Новости Общества | Tut.by
Возле станций метро «Немига» и «Борисовский тракт» появятся велосипедные парковки. Предполагается, что это произойдет к маю, рассказали в минском велосипедном обществе.
Предполагается, что на этих станциях велосипедные парковки наиболее востребованы и будут использоваться людьми, которые комбинируют велосипед и подземный транспорт. Решение приняли после встречи экспертов минского велосипедного общества с представителями минского метрополитена.
Станции «Немига» и «Борисовский тракт» выбраны не случайно. Минское велосипедное общество провело опрос общественного мнения, в котором приняли участие более 600 человек. В нем люди отвечали на вопросы о транспортных привычках, а также высказывали мнение по поводу необходимости велопарковок у метро.
— Опрос показал, что минчане охотно рассматривают вариант совмещения велосипеда как транспортного средства и метро. Пока в качестве «пилотных» проектов метрополитен решил установить три П-образные велосипедные парковки. Это важно, чтобы отработать всю процедуру согласования с городскими властями, а также посмотреть, будут ли люди ими пользоваться, — говорит тематический эксперт Минского велосипедного общества Евгений Хоружий.
Отметим, что такие парковки уже есть возле станций «Малиновка» и «Каменная Горка».
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Решение приняли после встречи с представителями минского метрополитена.
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