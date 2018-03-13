Врачи брали взятки за операции, а инженеры - за техосмотр. СК рассказал о коррупции на Гродненщине

СК проанализировал причины и условия, которые способствовали коррупции в Гродненской области. Здесь за прошлый год было зарегистрировано 445 таких преступлений, сообщается на официальном сайте ведомства.





Количество взяток по сравнению с 2016 годом возросло в 1,8 раза, зато уменьшилось количество фактов злоупотребления властью и служебными полномочиями, превышений власти и служебных полномочий и дачи взяток. Кроме того, зарегистрировано 12 фактов незаконного участия в предпринимательской деятельности и принятия незаконного вознаграждения.

По всем уголовным делам сумма выявленного материального ущерба составила 1 миллион 32 тысячи рублей.

Например, директор «Слонимского водоканала» в декабре 2012 года организовал закупку микрогидроэлектростанции у фирмы его знакомого. Конкурс по закупке необходимого не проводился. В результате стоимость товара была завышена более чем на 6 тысяч рублей.

В 2014—2017 годах замдиректора стеклозавода «Неман» за положительное разрешение вопросов о заключении договоров и погашение дебиторской задолженности получил от представителей пяти субъектов хозяйствования взяток на сумму свыше 30 тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение в получение взятки в особо крупном размере.

В 2015—2016 годах начальник газонаполнительной станции производственного управления «Гродномежрайгаз» получал взятки от представителей двух частных предприятий, пользовавшихся услугами станции по хранению газа. Всего должностным лицом было получено почти 24 тысячи рублей.

В ноябре 2017 года окончено расследование уголовных дел в отношении двух врачей Гродненской областной больницы. Медики обвиняются в принятии незаконных вознаграждений. В общей сложности за один год они 10 раз принимали от пациентов незаконные вознаграждения за проведение операций и обеспечение анестезии во время них.

Взятки брали и в центральной районной больнице в Волковыске. Врачи получали деньги за необоснованное составление и выдачу листков о нетрудоспособности. Всего доказано 59 случаев за 2013−2017 годы.

В сельском хозяйстве скрывали негативные последствия хозяйственной деятельности. Например, привлечены к уголовной ответственности за служебный подлог бригадиры двух ферм Волковысского района, которые с августа по декабрь 2016 года ежемесячно вносили заведомо ложные сведения о массе крупнорогатого скота, завысив ее на 48 тонн. Были и махинации с начислением заработных плат и иных выплат

Председатель государственного учреждения «Волковысский районный физкультурно-спортивный клуб» в апреле и декабре 2015 года фиктивно оформила трудоустройство своей знакомой и мужа на рабочие должности. В результате на протяжении 2015−2016 годов она получала начисляемую им заработную плату, похитив таким образом более полутора тысяч рублей учреждения.

Бухгалтер отдела образования Волковысского районного исполнительного комитета, имея непосредственный доступ к системе «клиент-банк», с февраля 2014 года по март 2017 года необоснованно зачислила на свою банковскую карточку почти три тысячи рублей.

Была выявлена и коррупция в сфере государственного техосмотра. Так, инженер диагностической станции по техническому осмотру транспортных средств Слонимского района на протяжении апреля-июня 2017 года за незаконные вознаграждения систематически оформлял и выдавал диагностические карты с недостоверными сведениями. Направлены в суд аналогичные уголовные дела в отношении двух инженеров диагностической станции «Гродненский автотранс № 9», а также инженера по техническому осмотру транспортных средств филиала ОАО «Гроднооблавтотранс» «Автобусный парк № 2 г. Лида», которому инкриминировано 30 эпизодов получения взяток, 2 эпизода покушений на получение взяток, а также 26 эпизодов злоупотреблений служебными полномочиями.