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Экс-директор столовой "обвешивала" клиентов, чтобы воровать горошек, тушенку и масло
14.03.2018 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Бывшая заведующая столовой в Кобринском районе обвиняется в хищении продуктов, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Работая в должности директора столовой одного из государственных предприятий, женщина недокладывала необходимое количество продуктов в блюда, а излишек забирала себе. В общей сложности, с 30 июня по 1 ноября прошлого года она вынесла из столовой продуктов на сумму более 250 рублей.
Как
3 марта в отношении женщины возбудили дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
Причиненный ущерб она возместила в полном объеме. Ранее судима не была.
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В общей сложности с 30 июня по 1 ноября прошлого года она вынесла из столовой продуктов на сумму более 250 рублей.
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