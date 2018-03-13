Бывшая заведующая столовой в Кобринском районе обвиняется в хищении продуктов, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Работая в должности директора столовой одного из государственных предприятий, женщина недокладывала необходимое количество продуктов в блюда, а излишек забирала себе. В общей сложности, с 30 июня по 1 ноября прошлого года она вынесла из столовой продуктов на сумму более 250 рублей.

Как писал портал kobrincity.by, женщина похитила 21 пачку сливочного масла, 31 банку консервированной кукурузы, 12 банок консервированного зеленого горошка, 12 банок консервированной белой фасоли, 45 банок тушеной свинины.

3 марта в отношении женщины возбудили дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Причиненный ущерб она возместила в полном объеме. Ранее судима не была.