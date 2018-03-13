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На Радошковичском керамическом заводе погиб 26-летний рабочий

14.03.2018 18:12 — Новости Общества | Tut.by  
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На Радошковичском керамическом заводе вчера погиб 26-летний парень, его придавило оборудованием, сообщил читатель TUT.BY. Молодечненский районный отдел СК проводит доследственную проверку.

— Вчера около 16.00 погиб парень на Радошковичском керамическом заводе, его придавило оборудованием, — сообщил пользователь TUT.BY.

Как рассказала официальный представитель Управления СК по Минской области Татьяна Белоног, Молодечненский районный отдел СК проводит доследственную проверку по факту смерти 26-летнего работника предприятия. По предварительным данным, он получил смертельную травму оборудованием, точная причина смерти будет определена по данным судебно-медицинской экспертизы.

— Следствием проведен осмотр места происшествия, изъята документация технического и производственного характера, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — сообщила Татьяна Белоног.

 
 
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Молодечненский районный отдел СК проводит доследственную проверку.

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