ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вылеты самолетов "Аэрофлота" из Москвы в Минск задерживаются в Шереметьево

14.03.2018 18:54 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

14 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вылеты самолетов авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" из Москвы в Минск сегодня задерживаются в Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московского аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Так, рейс SU1832, который должен вылететь в 19.05 в Минск из Шереметьево, задержан до 21.00. Предыдущий рейс в белорусскую столицу SU1842 вместо 15.15 по расписанию отложен до 19.10.

О причинах задержек не сообщается. Не исключено, что вылет обратных рейсов "Аэрофлота" из Минска в Москву также будет задержан из-за позднего прибытия самолетов. При этом на онлайн-табло уже указано об отмене рейса SU1843 вылетом в 21.30 из Минска в Москву.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вылеты самолетов авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" из Москвы в Минск сегодня задерживаются в Шереметьево. Об...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На Радошковичском керамическом заводе погиб 26-летний рабочий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика