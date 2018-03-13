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Из-за сильного тумана закрыт минский аэропорт - самолеты отправляют в Вильнюс и Гомель
14.03.2018 19:06 — Новости Общества | Tut.by
В Национальном аэропорту задержано около десяти рейсов. Причина — погодные условия.
На сайте Национального аэропорта «Минск» онлайн-табло прилетов показывает девять задержанных рейсов и два отмененных. Как рассказали TUT.BY в аэропорту, причина такой ситуации — погодные условия. Самолеты не могут сесть в Минске и уходят на запасные аэродромы — в Вильнюс или в Гомель.
На сайте flightradar24.com можно увидеть, что некоторые самолеты кружат над Минском, а потом — улетают.
В авиакомпании «Белавиа» отмечают, что все рейсы сейчас сейчас уходят на запасной аэродром — в Вильнюс. Причина — сильный туман в минском аэропорту.
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В Национальном аэропорту задержано около десяти рейсов. Причина - погодные условия.
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