Из-за сильного тумана закрыт минский аэропорт - самолеты отправляют в Вильнюс и Гомель

В Национальном аэропорту задержано около десяти рейсов. Причина — погодные условия.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На сайте Национального аэропорта «Минск» онлайн-табло прилетов показывает девять задержанных рейсов и два отмененных. Как рассказали TUT.BY в аэропорту, причина такой ситуации — погодные условия. Самолеты не могут сесть в Минске и уходят на запасные аэродромы — в Вильнюс или в Гомель.



Скриншот с сайта Национального аэропорта «Минск»

На сайте flightradar24.com можно увидеть, что некоторые самолеты кружат над Минском, а потом — улетают.



Скриншот: Flightradar24.com

В авиакомпании «Белавиа» отмечают, что все рейсы сейчас сейчас уходят на запасной аэродром — в Вильнюс. Причина — сильный туман в минском аэропорту.