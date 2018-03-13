Информация о том, как могут выглядеть новые вагоны «Штадлер» для минского метро, уже появлялась в интернете. Сегодня в сообществе «ВКонтакте» опубликовали их новые картинки с подробным описанием.



Фото: vk.com/belrailway

В неофициальной группе БелЖД во «ВКонтакте» появились картинки поездов «Штадлер» для Минского метрополитена. Сообщается, что они из проекта, который предложила городу компания и который выбрал Минск.

Как сообщается, дизайн вагонов выдержан в современном «метро-стиле» с сидениями вдоль боковых стен и максимально широкими зонами для стоящих пассажиров. Сиденья выгнуты по форме человеческого тела, благодаря чему между ними видны четкие границы. Оптимальное размещение поручней позволяет пассажирам любого роста крепко стоять на ногах.



Фото: vk.com/belrailway

В качестве опции предлагается штанга-поручень по центру входной площадки.

Зона для инвалидных колясок расположена в непосредственной близости от входной двери и оборудована стопорной панелью, а также дополнительными откидными сиденьями.



Фото: vk.com/belrailway

На дверях вагонов внутри и снаружи расположены кнопки с индикаторами о состоянии дверей.



Фото: vk.com/belrailway

Пассажиры смогут свободно переходить из одного вагона в другой внутри состава.



Фото: vk.com/belrailway

В торце головного вагона появится специальный выход — для эвакуации пассажиров в туннель.

«В узком туннеле практически невозможно покинуть поезд через пассажирские двери. Поэтому в поезде фирмы Stadler для Минского метрополитена предусмотрены специальные меры по эвакуации пассажиров через дверь в торце головного вагона. Необходимо лишь открыть дверь и откинуть специальную складную рампу, после чего пассажиры смогут безопасно покинуть поезда».

Отмечается, что рампа будет с антискользящим покрытием.



Фото: vk.com/belrailway

О том, что завод «Штадлер Минск» поставит десять поездов для Минского метрополитена, стало известно в начале 2018 года.

По контракту ЗАО «Штадлер Минск» поставит шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных поезда. Их можно будет использовать на всех линиях минской подземки. Первый четырехвагонный поезд (два головных и два промежуточных вагона) запланировали поставить в 2018 году, всю партию — к 2020 году. Гарантийный срок эксплуатации поездов — 560 тысяч километров пробега. Поезда оборудованы системой автоматического пожаротушения. Такая информация была размещена на стенде компании «Штадлер» на международной транспортной выставке в Санкт-Петербурге осенью 2017 года.