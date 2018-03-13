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Как будут выглядеть поезда "Штадлер" для минского метро. Появились новые подробности
14.03.2018 19:50 — Новости Общества | Tut.by
Информация о том, как могут выглядеть новые вагоны «Штадлер» для минского метро, уже
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Как сообщается, дизайн вагонов выдержан в современном «метро-стиле» с сидениями вдоль боковых стен и максимально широкими зонами для стоящих пассажиров. Сиденья выгнуты по форме человеческого тела, благодаря чему между ними видны четкие границы. Оптимальное размещение поручней позволяет пассажирам любого роста крепко стоять на ногах.
В качестве опции предлагается штанга-поручень по центру входной площадки.
Зона для инвалидных колясок расположена в непосредственной близости от входной двери и оборудована стопорной панелью, а также дополнительными откидными сиденьями.
На дверях вагонов внутри и снаружи расположены кнопки с индикаторами о состоянии дверей.
Пассажиры смогут свободно переходить из одного вагона в другой внутри состава.
В торце головного вагона появится специальный выход — для эвакуации пассажиров в туннель.
«В узком туннеле практически невозможно покинуть поезд через пассажирские двери. Поэтому в поезде фирмы Stadler для Минского метрополитена предусмотрены специальные меры по эвакуации пассажиров через дверь в торце головного вагона. Необходимо лишь открыть дверь и откинуть специальную складную рампу, после чего пассажиры смогут безопасно покинуть поезда».
Отмечается, что рампа будет с антискользящим покрытием.
О том, что завод «Штадлер Минск» поставит
По контракту ЗАО «Штадлер Минск» поставит шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных поезда. Их можно будет использовать на всех линиях минской подземки. Первый четырехвагонный поезд (два головных и два промежуточных вагона) запланировали поставить в 2018 году, всю партию — к 2020 году. Гарантийный срок эксплуатации поездов — 560 тысяч километров пробега. Поезда оборудованы системой автоматического пожаротушения. Такая информация
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Информация о том, как могут выглядеть новые вагоны "Штадлер" для минского метро, уже появлялась в интернете. Сегодня в сообществе ВКонтакте опубликовали новые...
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