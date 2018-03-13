|
Национальный аэропорт Минск возобновил прием рейсов
14.03.2018 20:27 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск возобновил прием рейсов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в аэропорту.
Самолеты, которые ранее были перенаправлены на запасные аэродромы в Гомель и Вильнюс, где совершили посадку, вылетели в Минск.
Как сообщалось, сегодня вечером Национальный аэропорт Минск временно не принимал самолеты из-за густого тумана. Некоторые рейсы были задержаны или отменены. При этом ограничений на вылет не было.
Актуальная информация о расписании прилетов и вылетов самолетов из аэропорта размещена в онлайн-табло на сайте воздушной гавани.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск возобновил прием рейсов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в аэропорту. Самолеты, которые ранее были...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии