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Национальный аэропорт Минск возобновил прием рейсов

14.03.2018 20:27 — Новости Общества | БелТА  
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Национальный аэропорт Минск возобновил прием рейсов
Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск возобновил прием рейсов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в аэропорту.

Самолеты, которые ранее были перенаправлены на запасные аэродромы в Гомель и Вильнюс, где совершили посадку, вылетели в Минск.

Как сообщалось, сегодня вечером Национальный аэропорт Минск временно не принимал самолеты из-за густого тумана. Некоторые рейсы были задержаны или отменены. При этом ограничений на вылет не было.

Актуальная информация о расписании прилетов и вылетов самолетов из аэропорта размещена в онлайн-табло на сайте воздушной гавани.-0-

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск возобновил прием рейсов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в аэропорту. Самолеты, которые ранее были...

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