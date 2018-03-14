— Это была несбыточная мечта для нас, сельских жителей — увидеть президента. Я считала эту мечту утопической. Считала, что она не сбудется, что это невозможно, — говорит пенсионерка Галина Христофоровна Шестова. Она приехала в Севастополь на концерт, посвященный референдуму в Крыму 2014 года, из села Ивановка, что более чем за 200 километров, чтобы увидеть Владимира Путина. И ее мечта сбылась. Когда президент России вышел на сцену, все завизжали и достали смартфоны, чтобы запечатлеть этот исторический момент. Единственное, о чем немного с грустью говорили некоторые люди в толпе, что Владимир Владимирович был немногословен. Его речь длилась чуть больше одной минуты. Но казалось, никого в этот вечер не встречали так горячо, как его.





«Люди готовы к Путину пешком идти и жать руку»

На площади Нахимова в Севастополе люди начали собираться еще в районе 16.00 часов. По дороге к ней останавливались автобусы, из которых с флагами России и Крыма выходили представители регионов.





Преподаватели школы из села Правда в северном Крыму Лариса, Рано и пенсионерка Валентина провели в дороге до Севастополя четыре часа. До этого дня они ни разу в жизни вживую Владимира Путина не видели.

— Спасибо, что он нас забрал к себе и что делает для Крыма сейчас, — сразу же говорит Валентина. — Мы ехали с большим удовольствием. Мы всю дорогу ехали и восхищались тем, что у нас делается, начиная от дорог и кончая всеми стройками. Ремонт дорог идет полным ходом, ремонт полным ходом идет и в детских садах, и в школах. Мы очень довольны.





Чтобы попасть на саму площадь, где начнется концерт, нужно пройти досмотр, показать содержимое сумок и пройти металлоискатели. В основном полицейские из сумок достают бутылки с водой и просят их оставить за турникетом.





На площади смонтирована большая сцена, играет музыка, в том числе советские хиты. Сегодня сюда в преддверии президентских выборов в России должен приехать Владимир Путин. И по обрывкам фраз, которые долетают от людей из групп с флагами, кажется, что только его и ждут. При этом некоторые говорят, что желают ему победы на предстоящих выборах. По нашим оценкам, на митинг-концерт собралось больше 5 тысяч человек.

Украина не признает предстоящие выборы в Крыму. Украинский МИД 24 февраля направил ноту протеста Москве. Прокуратура страны предупредила об уголовной ответственности для украинцев, которые будут участвовать в организации избирательного процесса на полуострове. Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты выборов на полуострове.

Анастасия, Виктория и Елена сюда тоже приехали из сельской местности — поселка Почтовое Бахчисарайского района. Анастасия работает в военкомате, Виктория — в сельском совете, Елена — соцработник. Они не скрывают радость, с которой ехали в Севастополь, и отмечают, что называют Владимира Путина — «президентом всея Руси».

В 2014 году они уже видели президента, когда он приезжал в Крым.

— За эти четыре года в Крыму сделано столько, сколько не сделали за 25 лет, — говорит Елена. — Ремонтируются дороги, строится трасса от Керчи до Севастополя, в селах появились детские площадки, открыли мобильные фельдшерско-акушерские пункты и даже ветеринарные пункты.





Они отмечают, что в селе Казанки, которое находится в горах, даже провели воду и газ, и теперь там покупают дома, хотя раньше населенный пункт, где живет около 300 жителей, считался неперспективным.

— У нас говорят, что, когда откроют Керченский мост, люди к Путину будут пешком идти, чтобы пожать руку, — объясняет Елена.

Женщины отмечают, что всем довольны. Лишь Анастасия добавляет, что хотелось бы, чтобы цены на полуострове были соразмерны зарплатам. А зарплаты у них примерно по 10 тысяч рублей, это примерно 350 белорусских рублей в месяц.

«Это великий человек, это президент Российской Федерации»

Виктор Ерохин на мероприятие пришел вместе с женой Натальей, дочерьми Валерией, Анастасией и трехлетним сыном Иваном. Все они одеты в камуфляжную одежду. Форму для детей, по словам Виктора, сшили специально. И сейчас на все мероприятия они ходят именно так. Виктор рассказывает, что он с женой и детьми стоял в обороне Севастополя еще с февраля 2014 года, и показывает свои медали.



Трехлетний Ваня Ерохин

— У меня даже дочь была там на постах, ей тогда было 12 лет, она самая младшая из получивших медаль «За присоединение Крыма» к России, — говорит он.

Виктор не скрывает, что видел президента уже несколько раз, и даже удивляется этому вопросу.





Концерт начинается примерно в 17.00 вечера. Ведущие — музыкант Александр Маршал и руководитель проекта «Севастопольский офицерский бал» Екатерина Графодатская.

Две девушки лет 20 с ярким макияжем и в меховых жилетках подпевают Вике Цыгановой и ее песне про Крым и Россию. Еще больше публика оживляется, когда на сцену выходит группа «Любэ».





В толпе зрителей — бизнесмен Олег Азарин. Он говорит, что сам из Москвы, но сейчас работает в Севастополе и даже если скажет, почему сюда сегодня пришел, то журналисты об этом все равно не напишут.

— Мы пришли посмотреть, сколько людей в Севастополе реально топит (поддерживают — Прим. TUT.BY) за Путина, — говорит он. При этом он не отрицает, что в последние годы в Крыму есть изменения в лучшую сторону. — Что-то делается, но как была Россия нищая, так она здесь и будет нищая. Какую-то мелочь делают — дороги, но это пока мелочь, реально люди бедные. Цены выше, чем в Москве, и даже персики в сезон дороже, чем в Москве. Но Путина здесь поддерживают, как-то начал его в троллейбусе критиковать, так меня оттуда чуть не высадили.





Примерно в 18.30 над небом пролетел вертолет. Люди хором закричали: «Путин!»

И действительно, примерно через полчаса на сцену в Севастополе под бурные овации вышел Владимир Владимирович. Люди сразу же достали смартфоны и стали записывать этот момент для истории.

Российский президент сказал, что еще многое нужно будет сделать для развития Севастополя и Крыма в целом.





— Это все вещи долгосрочного характера. Но мы их делаем, будем делать, и мы обязательно все сделаем. Потому что, когда мы вместе, — мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи, — заявил он.

После этих слов публика начала аплодировать и визжать. Владимир Путин сделал паузу.

— Большое вам всем спасибо, я вас крепко-крепко обнимаю, — сказал он, показав руками как крепко обнимает крымчан, при этом приобняв себя.





В толпе слышалось, что люди слегка огорчились тем, что речь длилась чуть больше минуты, но при этом люди все равно были рады тому, что увидели настоящего Владимира Путина буквально в пятистах метрах от себя.

— Когда он вышел на сцену, я не смогла себя сдержать и завизжала! — кричит своей подруге женщина лет 30.





Недалеко от нее стоит военнослужащий по контракту Василий, 21 год, со своей девушкой Ангелиной, 18 лет. Он говорит, что, несмотря на то что видел президента в реальности уже восемь раз, все равно сегодня пришел в девятый.

— Это великий человек, это президент Российской Федерации. Я не представляю никакого другого президента, кроме него. Как Лукашенко — батька для вас, так же для нас и Путин — батька, — говорит Василий.





Как только президент России ушел со сцены, люди начали расходиться. По дороге некоторые продолжали обсуждать главную новость дня — в Севастополь приехал сам президент.

Референдум о статусе Крыма прошел почти четыре года назад, 16 марта 2014 года. Его результаты не признали ни Украина, ни страны Запада. 18 марта 2014 года Россия объявила полуостров и Севастополь субъектами Федерации.