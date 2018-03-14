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Рядовые о прапорщике, которого судят за дедовщину: Некрасиво, но для дисциплины иногда надо
14.03.2018 22:29 — Новости Общества | Tut.by
В Борисове продолжается суд над 25-летним прапорщиком Игорем Хищенко из 72-го учебного центра в Печах. Для воспитания бойцов, по материалам дела, он использовал то острое словцо, то какой-нибудь предмет (от свертка газет
Обвиняемый прапорщик все еще отказывается выступать в суде. Известно, что на следствии он признал вину частично. Объяснял, что применял запрещенные уставом методы, чтобы добиться среди солдат дисциплины. «Внеочередной наряд на них не действовал, в увольнительную они все равно не могли ходить. Надо было как-то воздействовать, а слова до них не доходили», — пояснял он.
Его обвиняют в том, что оскорблял солдат словами, превышал полномочия (например, ударил портупеей или указкой; давал физические нагрузки вне занятий), брал взятки (отпускал в буфет, а взамен просил сигарет, пиццу или колу).
Потерпевших уже допросили (всего 18 парней), продолжают слушать свидетелей. У всех спрашивают: как относились к происходящему?
22-летний работник «Энергонадзора» Максим Цеханов описывает прапорщика требовательным и иногда вспыльчивым человеком. Помнит, как тот приходил после отбоя в казарму с электрошокером.
— Прошел по центральному проходу между кроватей и некоторых «ударил». [Сослуживец] Комар с койки подорвался и побежал.
— А в чем была причина? Может, мешали отдыхать или находились не в кроватях? — уточнил судья Алексей Болотов.
— Вроде и не было причин.
А если была причина (вроде разговоров в строю), то отдавалась команда «пробить лося». Провинившийся складывал руки на лбу и получал туда удар кулаком от прапорщика. Все это делалось не со зла, говорит свидетель.
— А если бы вас так наказали?
— Приятного мало, да. Но перетерпел бы.
Когда прокурор Екатерина Мельникова спрашивает про удары портупеей, парень улыбается. Объясняет: так прапорщик всего лишь «подгонял» солдат, которые долго собирались на занятия. А пустые кровати переворачивал — если беспорядок в казармах.
— Рядового Кучера знаете? Как его заставили съесть луковицу?
— Он сходил второй раз за пайком, и об этом узнал прапорщик.
— А в уставе где-то предусмотрено, что, если съел две порции, нужно наказать? — спросил судья.
— Не знаю такого.
Парень добавил, что другие старше по званию так себя не вели. После «учебки» из Печей он служил в Мачулищах, там подобного не случалось.
В суде выступил и 21-летний спасатель из Молодечно Алексей Шарлан. Прапорщика охарактеризовал как не слабохарактерного, а строгого: «Можно быть командиром».
Как следует из показаний, Хищенко мог ударить по плечам бумажным свертком, если грязные с полигона бойцы хотели умыться перед занятиями.
— Понимаете, расписание. Допустим, можно помыться с 7 до 8. Нужно ждать, и он выгонял. У него не было цели избить, только подогнать, — рассуждает свидетель.
По его словам, если кто и получал в лоб ради забавы («ну, не забавы для того, кого ударяли»), ненависти к прапорщику не было. Мог дать физическую нагрузку вне занятий, если солдаты не выполняли команду построиться.
А выругаться обвиняемый мог за «косяки» всякие. Например, на солдата Горючко, который на машине «снес забор чьей-то дачи».
— [Прапорщик] не очень отреагировал на это.
— Как? — уточнила прокурор.
— Словами по-русски. В нецензурной форме.
— А в чем суть слов, если в приличной форме?
— Криворукий.
На допросах свидетель также упоминал, что за шум после отбоя Хищенко как-то перевернул кровать с лежащим на ней бойцом. Тот ударился головой. Но кому-то из командования, говорит парень, солдаты на все это не жаловались. И объясняет почему:
— Это же не издевательства сильные. (…) Бывало под настроение, но в основном — за проступки. Не совсем норма. Но лучше один раз «лося» получить, чем сутки в наряде.
— Понимаю, за рамками уставных отношений. Но. по вашему мнению, насколько это отношение к бойцам было ненормальным? — уточнила адвокат обвиняемого.
— Конечно, некрасиво. Но для дисциплины иногда надо. Не «лось» или портупея, но нужна строгость.
— Так вы говорите, что он прапорщик был строгий. В чем это выражалось? В «лосе», электрошокере? Как завоевывался авторитет командира? - спросил судья.
Свидетель промолчал.
— Про оскорбления. А вы не видите в быту, сколько мата? — уточнила адвокат.
— Везде.
Еще один свидетель — 21-летний Виталий Тарасюк, работающий в сфере ЖКХ в Гомеле.
Он неохотно вспоминает: когда ходили в буфет, заодно скидывались по «тысячи 2−5» прапорщику на сигареты. Из уважения или за разрешение пойти — парень говорит, его не интересовало. Для него это была мелочь, родители помогали деньгами.
— А когда у других отпрашивались в буфет, вы скидывались?
— Нет, никогда.
Напомним, военнослужащему
Если за оскорбление солдат ему грозит только арест на несколько месяцев, то за превышение полномочий или взятки — от 3 до 10 лет лишения свободы.
Это дело не связано со смертью Коржича, хотя было заведено после тотальной проверки в части.
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По материалам дела, военнослужащий мог в наказание выругаться или ударить чем-нибудь. Не все бывшие солдаты видят в этом проблему.
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