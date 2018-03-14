Видимость 100-500 метров. Синоптики предупреждают о тумане в четверг утром

Синоптики и МЧС предупреждают о неблагоприятной ситуации на дорогах из-за тумана утром 15 марта. Видимость составляет 100−500 метров.



Фото: Reuters

Синоптики из-за тумана объявили оранжевый уровень опасности на утро четверга. Наблюдающиеся в юго-восточных районах республики туманы сохранятся в период с полуночи и до 8.00 15 марта. Видимость в туманах 100−500 м.

В МЧС напоминают о снижении видимости в тумане, затруднении движения, увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели рекомендуют:

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!