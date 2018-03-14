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Видимость 100-500 метров. Синоптики предупреждают о тумане в четверг утром
15.03.2018 06:35 — Новости Общества | Tut.by
Синоптики и МЧС предупреждают о неблагоприятной ситуации на дорогах из-за тумана утром 15 марта. Видимость составляет 100−500 метров.
Синоптики из-за тумана
В МЧС
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Синоптики и МЧС предупреждают о неблагоприятной ситуации на дорогах из-за тумана утром 15 марта. Видимость составляет 100−500 метров.
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