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Видимость 100-500 метров. Синоптики предупреждают о тумане в четверг утром

15.03.2018 06:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Синоптики и МЧС предупреждают о неблагоприятной ситуации на дорогах из-за тумана утром 15 марта. Видимость составляет 100−500 метров.


Фото: Reuters

Синоптики из-за тумана объявили оранжевый уровень опасности на утро четверга. Наблюдающиеся в юго-восточных районах республики туманы сохранятся в период с полуночи и до 8.00 15 марта. Видимость в туманах 100−500 м.

В МЧС напоминают о снижении видимости в тумане, затруднении движения, увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели рекомендуют:

  • При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
  • Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.
  • Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

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Синоптики и МЧС предупреждают о неблагоприятной ситуации на дорогах из-за тумана утром 15 марта. Видимость составляет 100−500 метров.

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