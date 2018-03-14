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Ссора Москвы и Лондона, смерть Хокинга, работа "высоких" жен и концерт в Крыму - все за вчера
15.03.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Ох, ну и туманище вчера был! Даже минский аэропорт
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Побывали на концерте в Крыму, где выступил Владимир Путин. «Когда президент России вышел на сцену, все завизжали и достали смартфоны, чтобы запечатлеть этот исторический момент. «Это была несбыточная мечта для нас, сельских жителей — увидеть президента. Я считала эту мечту утопической. Считала, что она не сбудется, что это невозможно», — говорит пенсионерка, которая приехала в Севастополь на концерт, посвященный референдуму в Крыму 2014 года, из села Ивановка, что более чем за 200 километров.
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А
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Доброе утро! Ох, ну и туманище вчера был! Даже минский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты - ничего ж не видно! Давайте-ка вспомним, как мы прожили этот...
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