Доброе утро!

Ох, ну и туманище вчера был! Даже минский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты — ничего ж не видно! Давайте-ка вспомним, как мы прожили этот очередной серый весенне-зимний день.





ВАЖНОЕ

Пока вы спали, в Беларуси снова — спустя всего четыре дня после предыдущего подорожания! — подорожало топливо . Хорошо хоть ненамного.

Москва и Минск договорились о снятии ограничений на поставки белорусского молока и мяса в РФ. Им без нас трудно: Россия недопроизводит примерно 25% от всего объема молока, необходимого для внутреннего потребления. Недостающие объемы компенсируются поставками из Беларуси. Что сейчас собираются делать с нашей «молочкой» и прочей «подозрительной» продукцией — рассказываем здесь .

Парк высоких технологий прирос резидентами — и сразу намного, надо сказать. Среди новичков есть и громкие имена. Что за IT-паломничество? . И как новые резиденты ПВТ оказались в числе избранных ?

Россия несет ответственность за отравление российского «шпиона» Сергея Скрипаля и его дочери, заявила вчера Тереза Мэй — и выслала из Великобритании 23 российских дипломата . США поддержали . Вот здесь объясняем , почему одна попытка убийства довела Москву и Лондон до ссоры.





Ура, у нас снова золото Паралимпиады! Белоруска Светлана Сахоненко стала уже двукратной чемпионкой игр в Пхенчхане. Вчера она выиграла спринтерскую лыжную гонку на 1,5 км среди спортсменок с нарушениями зрения.

Вчера умер Стивен Хокинг — британский физик-теоретик и популяризатор науки. Вспоминаем, какие советы успел дать Хокинг человечеству . В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Как ему удалось прожить до 76 лет — рассказываем здесь .





ПОПУЛЯРНОЕ

Вот у нас история одного подвига. Вспомнили, как на вокзале в Орше, бросившись на бандитскую гранату, погиб милиционер . За мужество и героизм, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников, Михаил Демьянов посмертно награжден орденом Отечества ІІІ степени. Он был первым белорусом, удостоенным этого ордена.

А вот написали новую автомобильную историю Беларуси . Помните, как мы дожили до «Джили»?..

Год назад на волне борьбы с тунеядством президент потребовал от чиновников начать с себя — трудоустроить «своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких». Собрали информацию о том, где сейчас работают жены высокопоставленных чиновников . Есть, кстати, шанс стать их соседями: в Дроздах сейчас продают много особняков — выбирайте !

Здесь можно почитать мысли матери осужденного на смерть «черного риелтора». По ее мнению, смертная казнь — это боль для родственников, а не самого преступника. «Мой сын виноват, я его не хвалю. Но не до такой степени, чтобы убивать его. Расстрелять человека просто и легко».

Жириновский таки довел Ксению Собчак — та расплакалась прямо во время прямого эфира предвыборных теледебатов у Владимира Соловьева. Когда Собчак обратилась к избирателям, Владимир Жириновский стал перебивать ее, выкрикивая оскорбления. «Эти люди перебивают здесь только меня. Этот человек хамит бесконечно только мне… Я пришла поговорить со своими избирателями. Эти хамы не дают мне этого сделать, они лишают меня моего законного времени», — жаловалась Ксения.

И еще плохие новости: шенгенская виза может в скором времени подорожать .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Побывали на концерте в Крыму, где выступил Владимир Путин. «Когда президент России вышел на сцену, все завизжали и достали смартфоны, чтобы запечатлеть этот исторический момент. «Это была несбыточная мечта для нас, сельских жителей — увидеть президента. Я считала эту мечту утопической. Считала, что она не сбудется, что это невозможно», — говорит пенсионерка, которая приехала в Севастополь на концерт, посвященный референдуму в Крыму 2014 года, из села Ивановка, что более чем за 200 километров. Весь репортаж с мероприятия — здесь .





Смотрите, белоруска в Сан-Франциско запустила необычный проект: она собирает деньги на популяризацию оперы… с помощью дронов. Все подробности — здесь .

А вот что было на процессе , где за взятки судят подполковника из Печей. Суть обвинения сводится к следующему: при пересдаче зачета по физической культуре он открыто говорил солдатам, что это поможет сделать пакет с продуктами. И носили же!

И обязательно напоследок посмотрите подборку чудесных фото животных и природы . Вот, например, тюлень наслаждается утренним бризом на острове Дюне в Германии. Ну такое уже ми-ми-ми!





Все новости среды, 14 марта

Кстати. Если вы воспринимаете своих домашних животных как членов семьи — умиляетесь, восторгаетесь, целуете в морду и кладете с собой спать, — то вот здесь врач объяснит вам, почему это неправильно . Советуем прислушаться!

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