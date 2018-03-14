Мужчина нашел связку ключей возле одного из домов по проспекту Космонавтов. Как поступить с находкой, долго не думал: зашел в ближайший подъезд и принялся подбирать ключи к замкам каждой из дверей. И ведь подобрал!

Проникнув внутрь квартиры, мужчина похитил находящийся там фотоаппарат, колонки спортивный костюм и обувь, рассказал следователь 2-го следственного отделения Гомельского городского отдела СК Андрей Сазоненко,

Вора поймали через несколько дней. Им оказался ранее судимый 46-летний житель областного центра. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 4 лет тюрьмы.