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На Сельмаше мужчина возле многоэтажки нашел ключи от чужой квартиры - и "подобрал к ним" нужную дверь
15.03.2018 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Мужчина нашел связку ключей возле одного из домов по проспекту Космонавтов. Как поступить с находкой, долго не думал: зашел в ближайший подъезд и принялся подбирать ключи к замкам каждой из дверей. И ведь подобрал!
Проникнув внутрь квартиры, мужчина похитил находящийся там фотоаппарат, колонки спортивный костюм и обувь, рассказал следователь 2-го следственного отделения Гомельского городского отдела СК Андрей Сазоненко,
Вора поймали через несколько дней. Им оказался ранее судимый 46-летний житель областного центра. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 4 лет тюрьмы.
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На Сельмаше мужчина возле многоэтажки нашел ключи от чужой квартиры - и "подобрал к ним" нужную дверь
Мужчина нашел связку ключей возле одного из домов по проспекту Космонавтов.
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