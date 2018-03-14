О своей внезапной удаче минчанка Ирина Солоница узнала позже всех родных. Сначала розыгрыш увидела ее мама, которая поделилась новостью с внуком, а тот, в свою очередь, рассказал сестре. Все дело в том, что ничего не подозревающая женщина в счастливый для себя день была в гостях у соседей, а телефон забыла дома. Зато заветное «ура!» она прокричала так громко, что сбежались все знакомые. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », в котором рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«Работала в похоронном бюро»

Встречаемся с победительницей в квартире ее мамы — сюда женщина с дочерью приехали в гости.





— Я родилась и выросла в Минске, — рассказывает Ирина. — После школы закончила вечернее отделение Политехнического института по специальности инженер-механик. Работать начинала техником, со временем доросла до инженера первой категории. Но судьба заставила поменять место: зарплата была маленькая, хотелось чего-то более достойного.

Так Ирина оказалось в организации, которая шокирует всех ее знакомых.





— Стала трудиться старшим диспетчером автотранспортного цеха в… похоронном бюро, — говорит героиня. — На самом деле ничего страшного там нет, с покойными не сталкиваешься. Понимаю, название навевает мрачные мысли, но это ведь обыденно — от смерти никуда не денешься.

Спустя несколько лет женщина устроилась на новое место — сейчас она работает заместителем начальника участка реализации ОАО «Минскжелезобетон». Вместе с мужем, дочерью, зятем и двумя внуками Ирина живет в собственной трехкомнатной квартире. А вот сын Андрей сейчас поселился у бабушки.





— Не так давно моя мама пережила перелом шейки бедра, — делится героиня. — Я год за ней ухаживала, пока сын был в армии, а теперь он помогает по хозяйству здесь. Хотя она молодец, сама и приготовит, и уборку сделает, в общем, держится живенько.

«В ЗАГС везли на милицейской машине»

С супругом Ирина познакомилась 35 лет назад при весьма необычных обстоятельствах.

— В то время Юра работал во вневедомственной охране в милиции, — вспоминает Ирина. — Квартиру моих родителей обворовали, и он приехал к нам домой устанавливать сигнализацию. Мне тогда было 18, а ему 25. Не могу сказать, что Юра мне сразу понравился: мы познакомились во время сессии, поэтому из-за учебы я не особо обращала на него внимания.





Но мужчина оказался настойчивым, благодаря чему и добился взаимности. Сначала влюбленные проводили время в кино и парках, а спустя полгода поженились и стали жить вместе. К слову, «предложение» для нашей героини стало полной неожиданностью.

— Юра зашел в гости и с порога сказал: «Поехали», — смеется женщина. — Я в непонятках: куда, зачем? Потом подъехала милицейская машина, на которой меня отвезли в ЗАГС. Мы ничего не планировали, даже предложения как такового не было. Родителей я перед фактом поставила, сказав, что выхожу замуж, а они и не возражали.

По словам Ирины, свадьба была обычная. Отмечали в советской столовой, правда, гостей пришло много — около 100 человек. В этом же году родилась их первеница — дочь Виктория, а через шесть лет на свет появился сын Андрей.





«Хотелось выиграть хоть что-нибудь»

В «Евроопт» супруги Солоница ходят довольно-таки часто: магазин находится в паре метров от их дома.

— В «Удачу в придачу!» играю с самого начала, — признается героиня. — О победе, конечно, задумывалась, но не особо верила. Хотелось выиграть хоть что-нибудь, поэтому «товары удачи» клала в корзину каждый раз. Тем более продукты там обычно именно те, которые использую каждый день — крупы, сладости, гигиенические принадлежности. Но удачу принесла баночка хрена.





К слову, Ирине радоваться призам не в новинку. До крупного выигрыша она получила аж пять сертификатов номиналом в 10 рублей.

— Моя близкая подруга как-то выиграла 500 рублей, поэтому вера в удачу только подкрепилась. Но розыгрыши я не смотрела, потому что знала: если счастье меня настигнет, то из студии обязательно позвонят.

В один из теплых сентябрьских дней так и случилось. Правда, Ирина подняла трубку далеко не сразу.





— Я с дочкой, зятем и внуками была на даче, а там у телевизора сидеть некогда. Во время прямого эфира гостила у соседей, пила кофе. Естественно, телефон забыла дома. Зачем он мне нужен во время задушевных разговоров? — смеется Ирина.

— Ее мобильный стал звонить, когда я укладывала младшего сына спать, — подключается к разговору дочь Виктория. — Я тогда еще разозлилась на маму, думая, где ее носит: «Блин, оставила трубку, она барабанит, не могу ребенка убаюкать». Через пару минут уже на моем телефоне раздался звонок — это был брат.





— А мне на работу на СТО позвонила бабушка — она как раз была в Минске, смотрела телевизор, — продолжает историю сын Ирины. — Первым, что она произнесла, были возгласы: «Андрюха, мать выиграла машину». Я не мог ничего осознать, голова была в тот день загружена работой.

— Недолго разбираясь, он решил эту новость обрушить на меня, — улыбается Виктория. — После фразы «да ну нафиг» я кинула ребенка и побежала искать маму.

«Многие думали, что это развод»

Простых слов «мама, тебе звонят из „Евроопта“» хватило, чтобы сбежались все соседи по даче.





— Вика ничего толком не сказала, только подсунула мне трезвонящий телефон, — говорит Ирина. — У нас соседи дружные, поэтому, как только услышали мой крик, пришли поздравлять. Каждый хорошо знал: если звонят, значит выиграла либо машину, либо квартиру. Я подняла трубку, а ведущий начал засыпать вопросами, вроде: «Это точно вы, Ирина Ивановна?» «Ну, — говорю, — с утра вроде я была». А что дальше отвечала, уже и не помню. После звонка меня спрашивали, кто поздравлял — там же знаменитостей приглашают. А я не могла ничего сказать, потому что была в шоке. Потом оказалось, что это был Анатолий Ярмоленко.





Разумеется, на Ирину сразу посыпались поздравления от соседей и родственников. «Ура!» кричали на весь поселок, — вспоминает женщина. Однако нашлись и те, кто к удаче отнесся скептически.





— Очень многие думали, что это развод, — улыбается победительница. — Один сосед утверждал, что, если бы лично не присутствовал и своими ушами не слышал разговор, ни за что бы не поверил. Потом все разбрелись по своим домам, но делать уже ничего не хотелось. Друзья признавались, что работа валится из рук, пока они переваривают случившееся. В общем, пришлось хорошенько проставляться. Кстати, шашлык ели с тем самым хреном, который помог мне выиграть внедорожник.





«Ну что, машину не забрали?»

Мужа Ирина обрадовала лишь через несколько часов, когда отправилась в магазин.

— Позвонила со словами: «Юра, мы машину выиграли», — вспоминает она. — А он ответил: «Ну хорошо», и положил трубку. Через минуту перезвонил с вопросом: «Что ты сказала»? Видать, сразу не «въехал». Но поверил в мой выигрыш только тогда, когда новенькая Renault Kaptur оказалась у подъезда.





— Тех, кто сомневается, достаточно, — добавляет Виктория. — Некоторые знакомые спрашивали: «Ну что, машину не забрали»? А вообще, я в бухгалтерской компании работаю, которая обслуживает другую торговую сеть. Так мой директор шутливо язвил, мол: «Вот вы к конкурентам ходите, машины выигрываете».

— Я во время розыгрыша была в отпуске, поэтому, когда вышла на работу, ажиотаж улегся. Хотя, как только коллеги увидели на улице внедорожник, сразу выбежали и принялись его обнимать, — смеется Ирина.





На семейном совете приняли решение, что автомобиль достанется Дмитрию. — Конечно, младшенького сына мама больше любит, — улыбается Виктория. — Но я не обижаюсь, ведь мы себе машину купили совсем недавно, старенькой было уже 20 лет.

— Младший внук, как только видит розыгрыши «Удачи в придачу!» по телевизору, показывает пальцем и кричит: «Баба, туда надо. За биби и кватилай для мамы, папы и меня». Так что запросов у нашей семьи не счесть! — резюмирует победительница.





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