На озере в микрорайоне Энка в Слониме 14 марта под лед провалился рыбак. Спасли мужчину военнослужащие, которые в это время проезжали мимо на машине, сообщает «Газета Слонімская».



Фото: gs.by

Из полыньи на берег рыбаку помог выбраться подполковник Владимир Двоежонов, который бросился к утопающему. Его коллеги — Мистерович Владимир, Кудин Максим, Расюк Сергей, Кот Александр — в это время оставались на берегу и рубили ветки дерева для того, чтобы рыбак мог за них уцепиться.

О том, как все происходило, рассказывает Владимир Двоежонов:

— Мы увидели, что под лед провалился мужчина. Люди на берегу начали ломать деревья, чтобы ему помочь. Я тем временем разделся по пояс. Дед крикнул, что в багажнике есть топор. Достали топор, срубили ветку, и я с ней пополз к нему. Он схватил рукой за ветку, но сил у мужчины практически не осталось. И тут под нами треснул лед. Я успел сгруппироваться и удержался, а дед с головой ушел под воду, но ветку не отпустил. Дальше я не помню, как принял решение. Рванулся к нему, лежа на ветке, и начал двумя руками вытаскивать. Дед уже захлебывался. Кричал мне, чтобы уходил. А я в ответ: «Не уйду, я легкий». Дотащил я его до берега, и к этому времени уже спасатели приехали и бросили нам спасательный круг. Я подтащил деда к кругу, и спасатели последние метры дотянули его…