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Шенгенская виза для белорусов станет дороже на 20 евро

15.03.2018 09:55 — Новости Общества | news.21.by  
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Шенгенская виза для белорусов станет дороже на 20 евро Sputnik со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса сообщает о том, что ЕС намерен повысить сбор на получение шенгенской визы примирено на 20 евро. Данные изменения коснутся третьих стран. Еврокомиссар уточнил, что в настоящее время сбор для граждан Беларуси составляет - 60 евро, а после повышения виза будет стоить - 80 евро. По словам Аврамопулоса, данное решение позволит сохранить достаточное количество персонала в визовых центрах ЕС.

Предельный срок выдачи шенгенских виз сократится с 15 до 10 дней, при этом заявка на визу будет приниматься за полгода до планируемой поездки (в настоящее время максимальный срок — за три месяца до поездки). Заполнить документы и подать заявку можно будет в электронном виде. Кроме того, лицам, которые являются гражданами стран, входящих в шенгенское пространство, ЕС хочет разрешить выдавать краткосрочные визы уже на самой границе. Но такая услуга будет ограничена, а их получателям будет разрешено находиться лишь на территории той страны, которая выдала визу. К слову, даже после повышения визы будут все равно дешевле, чем в США или Китае. В ближайшее время данное предложение должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом и только потом станет известно, когда решение вступит в силу. В 2016 году шенгенские визы получили более 15 миллионов человек.

Напомним, что Беларусь является лидером среди 140 стран по числу ежегодно выдаваемых шенгенских виз. Кроме того, Беларусь лидирует и по количеству выдаваемых многократных шенгенов. Жители Беларуси также являются одними из самых законопослушных путешественников по числу правонарушений за пределами страны.

 
 
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ЕС намерен повысить сбор на получение шенгенской визы примирено на 20 евро

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