Из-за резкого похолодания в Беларуси на пятницу объявили оранжевый уровень опасности

Только снег начал таять, как снова температура опуститься ниже нуля. Резкое похолодание ожидается в стране в пятницу. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.





По республике в пятницу, 16 марта, на большей части территории республики ожидается резкое похолодание, на дорогах гололедица.

16 марта преимущественно по юго-восточной половине Беларуси пройдут осадки, в основном снег и мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −2…8°С, по северу при прояснениях воздух охладится до −9…10°С, максимальная температура днем составит −4…+2°С; лишь в южных районах ночью около 0 °C, днем +3…4°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!