Вопросы подготовки к паводку обсуждаются на комиссии по ЧС при Совмине

Житковичский район

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы подготовки к паводку обсуждаются сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Беларуси. Об этом сообщил журналистам перед заседанием заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый вопрос, который рассматривается на комиссии, связан с паводковой ситуацией. Мы сегодня прогнозируем, что в период с 15 по 25 марта будет активное таяние, соответственно, и движение воды в реках, произойдет подтопление. По прогнозам, около 140 населенных пунктов будут подвержены незначительным подтоплениям. Если говорить о домах, то это более 6 тыс. Это могут быть подвалы, где-то дворы, но, на наш взгляд, не будет таких угроз с высокими уровнями воды, где придется принимать экстренные меры", - сказал вице-премьер.

В любом случае соответствующие службы готовы, подготовлены средства первой необходимости, места для эвакуации, если это потребуется, а также подвоз продуктов, отметил заместитель премьер-министра. "Алгоритм расписан каждому ведомству, каждому госоргану - как поступать в данной ситуации. Местные органы власти уже сейчас работают по упредительной части, - сообщил Анатолий Калинин. - Я считаю, что паводковый период мы пройдем спокойно, а если какие-то будут возникать ситуации, то местные власти и подразделения МЧС справятся с ними".

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