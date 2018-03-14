ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Установить паромную переправу через Припять в Житковичском районе планируется к концу марта

15.03.2018 11:05 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Установить паромную переправу через Припять в Житковичском районе планируется к концу марта
Понтонный мост через Припять. Фото из архива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установить паромную переправу в районе треснувшего моста через Припять в Житковичском районе планируется к концу марта. Об этом сообщил журналистам перед заседанием комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас полным ходом работает понтонная переправа, в двадцатых числах дополнительно установим паромную переправу, которая будет работать весь период до установки моста. По задаче правительства и главы государства мы должны уже в ноябре открыть движение по новому мосту на Припяти. Поэтому ведется работа, мы заслушали, как идет проектирование, как идут процедуры подготовительного периода, уже работают земснаряды по изменения русла. То есть будет в том числе дублирующая система переправы", - сказал вице-премьер.

По его словам, в период, когда может активно двигаться лед (в конце марта), возможно, будет необходимость снять понтонную переправу, паромная переправа должна будет работать в это время. "Мы рассчитываем, что летом будет работать и понтонная, и паромная переправа. Таким образом мы обеспечим беспрепятственное передвижение с одного берега на другой", - заключил Анатолий Калинин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установить паромную переправу в районе треснувшего моста через Припять в Житковичском районе планируется к концу марта. Об этом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Интервью с нобелевским лауреатом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика