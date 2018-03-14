Междугородние маршутные такси в Беларуси возобновляют свою работу - Минтранс

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Междугородние маршрутные такси в Беларуси возобновляют свою работу, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

"Междугородние автомобильные перевозчики, ранее работавшие в нерегулярном сообщении, возобновляют свою деятельность, но уже в качестве регулярных перевозчиков. Рынок оживает, сейчас заключено 25 договоров с перевозчиками, которые раньше работали как "нерегулярщики". Согласно этим договорам 135 машин смогут работать на маршрутах: кто-то из них уже осуществляет перевозки, кто-то начнет в ближайшее время", - отметил он.

Сергей Дубина также рассказал, что на этой неделе был заключен первый договор между оператором пассажирских перевозок и диспетчерской службой, согласно которому диспетчер официально признан перевозчиком. "Это первый случай, когда диспетчер становится и перевозчиком. Если раньше диспетчер только бронировал места и передавал эту информацию "нерегулярщикам", с которыми он работал, то сейчас диспетчер будет заключать договор с оператором на осуществление регулярных перевозок. Ему будут давать расписание, он будет нести ответственность за срыв рейсов. А уже потом диспетчер будет заключать договоры со своими партнерами - ИП", - пояснил начальник управления. Он уточнил, что первый договор был заключен с "Полоцким экспрессом".

Как сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня" , на маршруте между Минском и Житковичами 16 марта возобновляет свою деятельность "Туровский экспресс". В режиме регулярного сообщения поехали маршрутки на Солигорск. По словам руководителя "Полоцкого экспресса" Дмитрия Новицкого, в ближайшие день-два на линию выйдут и они.

В "Миноблпассажиртрансе" к выдаче разрешений на маршруты приступили с 27 февраля, и, по словам заместителя директора Вадима Дылько, первый оформленный договор был по маршруту на Слуцк. "Сейчас туда организуются более 10 отправлений ежедневно, и это если говорить только о маршрутках. Перевозчики из Копыля, ранее работавшие как нерегулярные, также подали заявления и сейчас официально обслуживают маршрут. Мы составляем и обсуждаем график движения максимально удобный для местных жителей, чтобы была возможность уехать рано утром из города и вернуться после рабочего дня. Сейчас работаем над нормализацией регулярного сообщения с Боровлянами, принимая во внимание социальную важность находящихся там медицинских учреждений. Возможность принять участие в будущих конкурсах должна быть у любого перевозчика независимо от объема его автопарка", - рассказал он.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, председатель правления Белорусского союза транспортников Валерий Бороденя напоминает, что возможность создавать операторов перевозок была предусмотрена и раньше. "Почему в некоторых регионах операторов перевозок не создали раньше? Ведь этот институт был предусмотрен и в предыдущей редакции закона... Дотироваться, к слову, через него на конкурсной основе должны не только государственные перевозчики, но и частные. Есть еще одно предложение: вокзалы, с которыми перевозчики заключают договоры, не должны относиться к системам облавтотрансов или "Минсктранса". Главное, чтобы все варианты обсуждались с пользой для дела и в интересах пассажиров", - констатировал он.

Как сообщалось, изменения в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", предусматривающие в том числе новые правила работы водителей маршрутных такси, вступили в силу 23 января текущего года. Некоторые перевозчики с 26 февраля сообщали о временном прекращении своей деятельности.-0-