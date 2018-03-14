|
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта из-за резкого похолодания
15.03.2018 11:37 — Новости Общества | news.21.by
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды прогнозируют резкое похолодание 16 марта.
Погоду в основном обусловят холодные воздушные массы арктического происхождения, поступающие по периферии обширного антициклона с центром над Швецией. В отдельных районах возможен кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по северу при прояснениях - минус 9-10. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля, по югу - от нуля до плюс 2.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по северу при прояснениях - минус 9-10
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии