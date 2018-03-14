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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта из-за резкого похолодания

15.03.2018 11:37 — Новости Общества | news.21.by  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта из-за резкого похолоданияВ  Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды прогнозируют резкое похолодание 16 марта.

Погоду в основном обусловят холодные воздушные массы арктического происхождения, поступающие по периферии обширного антициклона с центром над Швецией. В отдельных районах возможен кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по северу при прояснениях - минус 9-10. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля, по югу - от нуля до плюс 2. 

 
 
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Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по северу при прояснениях - минус 9-10

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Резкое похолодание прогнозируется в Беларуси 16 марта
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