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Из хулиганских побуждений. 19-летнему студенту предъявили обвинение в убийстве беременной женщины
15.03.2018 11:49 — Новости Общества | Tut.by
Студенту кобринского колледжа, который убил беременную жительницу Кобрина и тяжело ранил ее мужа, предъявлено обвинение, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Молодой человек обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Свою вину он признал частично.
Напомним, 11 февраля около 20.30 на улице в Кобрине на супружескую пару напал неизвестный. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом женщине и ее 39-летнему мужу. В результате нападения погибла 31-летняя беременная женщина, которая получила тяжелые травмы: проникающие ранения головы, груди, брюшной полости. Мужа погибшей удалось спасти медикам.
Подозреваемого в нападении задержали 23 февраля. Известно, что это 19-летний студент четвертого курса Кобринского государственного политехнического колледжа, родом из Пинска. Задержали молодого человека в общежитии учебного заведения.
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По версии следователей на преступление молодой человек пошел из хулиганских побуждений.
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