Из хулиганских побуждений. 19-летнему студенту предъявили обвинение в убийстве беременной женщины

Студенту кобринского колледжа, который убил беременную жительницу Кобрина и тяжело ранил ее мужа, предъявлено обвинение, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Ножи, найденные при обыске у подозреваемого. Фото: УВД Брестского облисполкома

Молодой человек обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Свою вину он признал частично.

Напомним, 11 февраля около 20.30 на улице в Кобрине на супружескую пару напал неизвестный. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом женщине и ее 39-летнему мужу. В результате нападения погибла 31-летняя беременная женщина, которая получила тяжелые травмы: проникающие ранения головы, груди, брюшной полости. Мужа погибшей удалось спасти медикам.

Подозреваемого в нападении задержали 23 февраля. Известно, что это 19-летний студент четвертого курса Кобринского государственного политехнического колледжа, родом из Пинска. Задержали молодого человека в общежитии учебного заведения.