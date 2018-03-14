Через неделю на Припяти в Житковичском районе должен появиться паром

Установить паромную переправу в районе треснувшего моста через Припять в Житковичском районе планируется к концу марта. Об этом сообщил журналистам перед заседанием комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает БЕЛТА.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Сейчас полным ходом работает понтонная переправа, в двадцатых числах дополнительно установим паромную переправу, которая будет работать весь период до установки моста. По задаче правительства и главы государства мы должны уже в ноябре открыть движение по новому мосту на Припяти. Поэтому ведется работа, мы заслушали, как идет проектирование, как идут процедуры подготовительного периода, уже работают земснаряды по изменения русла. То есть будет в том числе дублирующая система переправы, — сказал вице-премьер.

По его словам, в период, когда может активно двигаться лед (в конце марта), возможно, будет необходимость снять понтонную переправу — и паромная переправа должна будет работать в это время. «Мы рассчитываем, что летом будет работать и понтонная, и паромная переправа. Таким образом мы обеспечим беспрепятственное передвижение с одного берега на другой», — заключил Калинин.

Напомним, ранее «Гомельавтодор» обещал , что паром, который будет переправлять людей через реку, появится с 1 марта.

7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис . Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов — примерно на год . Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.