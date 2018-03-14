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Вице-премьер: по прогнозам, паводки затронут 140 населенных пунктов

15.03.2018 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Вопросы подготовки к паводку обсуждают сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Беларуси. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на вице-премьера Анатолия Калинина.

— Первый вопрос, который рассматривается на комиссии, связан с паводковой ситуацией. Мы сегодня прогнозируем, что в период с 15 по 25 марта будет активное таяние, соответственно, и движение воды в реках, произойдет подтопление. По прогнозам, около 140 населенных пунктов будут подвержены незначительным подтоплениям. Если говорить о домах, то это более 6 тыс. Это могут быть подвалы, где-то дворы, но, на наш взгляд, не будет таких угроз с высокими уровнями воды, где придется принимать экстренные меры, — сказал вице-премьер.

В любом случае соответствующие службы готовы, подготовлены средства первой необходимости, места для эвакуации, если это потребуется, а также подвоз продуктов, отметил заместитель премьер-министра.

— Алгоритм расписан каждому ведомству, каждому госоргану — как поступать в данной ситуации. Местные органы власти уже сейчас работают по упредительной части, — сообщил Анатолий Калинин. — Я считаю, что паводковый период мы пройдем спокойно, а если какие-то будут возникать ситуации, то местные власти и подразделения МЧС справятся с ними.

 
 
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Вопросы подготовки к паводку обсуждают сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Беларуси.

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