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В столице ищут женщину, которая украла кошелек в магазине
15.03.2018 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Милиция разыскивает женщину, которая подозревается в краже кошелька в магазине. Об этом
Инцидент произошел 7 марта, с 18.00 по 18.30, в магазине по улице Калиновского. Там у минчанки пропал кошелек с 200 рублями и банковской картой.
Женщина обратилась в милицию, а сотрудники отдела уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили, что чужой кошелек нашла и забрала посетительница магазина.
Приметы подозреваемой: на вид 60−65 лет, рост 165−170 сантиметров, среднего телосложения. Была одета в удлиненную темную куртку с капюшоном и черную шапку.
Если вам что-то известно об изображенной на фото женщине либо вы что-то знаете о произошедшем, милиция просит обращаться в Первомайское РУВД лично или по телефонам: 8−017 280−02−02, 8 017 239-66-09, 8 044 581-17-35, 102. Конфиденциальность гарантируется.
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Инцидент произошел 7 марта в магазине по улице Калиновского.
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