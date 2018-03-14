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За год Беларусь опустилась в мировом рейтинге счастья на шесть позиций: 73 место из 156
15.03.2018 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Год за годом белорусы становятся несчастнее, гласят
Больше всего довольны жизнью в Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии и Швейцарии. Лидеры не меняются уже несколько лет. А самые несчастные, согласно списку из 156 стран, живут в Южном Судане, Центральнооафриканской Республике и Бурунди.
Примерно посередине расположилась Беларусь. Последние четыре года она теряет позиции в рейтинге: 59 место —
Из наших соседей позитивнее всех поляки (42 место), литовцы (50), латвийцы (53) и россияне (59). Украина все так же находится в компании африканских стран (138 позиция), причем за год страна опустилась в рейтинге на шесть пунктов.
Но главным «неудачником» составители рейтинга называют Венесуэлу, там больше всего снизилась общая оценка страны за последние несколько лет.
В этом году отдельно изучили страны с точки зрения счастья для мигрантов. Больше всего довольны жизнью те, кто живет в первой десятке стран из общего рейтинга.
И здесь у Беларуст хорошие показатели: иностранцы в нашей стране чувствуют себя счастливее (46 место из 117), чем в соседних Польше (49 место), России (51 место), Литве (71 место), Латвии (85) и Украине (92).
Рейтинг основывается на данных опроса Gallup World Poll, издается под эгидой ООН и приурочен к Всемирному дню счастья, который отмечается в мире 20 марта.
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В Польше, Литве или России показатели значительно лучше. Зато иностранцы считают жизнь здесь лучше, чем в соседних странах.
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