За год Беларусь опустилась в мировом рейтинге счастья на шесть позиций: 73 место из 156

Год за годом белорусы становятся несчастнее, гласят результаты очередного рейтинга World Happiness Report. За год страна опустилась с 67 на 73 строку, и отстает по этому показателю от всех стран-соседей, кроме Украины.

Больше всего довольны жизнью в Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии и Швейцарии. Лидеры не меняются уже несколько лет. А самые несчастные, согласно списку из 156 стран, живут в Южном Судане, Центральнооафриканской Республике и Бурунди.

Примерно посередине расположилась Беларусь. Последние четыре года она теряет позиции в рейтинге: 59 место — 61 место — 67 строка — и 73 место в этом году.



Рейтинг учитывает собственные оценки людьми их жизни, а также (на графике) доходы населения, продолжительность жизни, восприятие коррупции, социальную поддержку, свободу выбора и другие показатели. Скриншот: worldhappiness. report

Из наших соседей позитивнее всех поляки (42 место), литовцы (50), латвийцы (53) и россияне (59). Украина все так же находится в компании африканских стран (138 позиция), причем за год страна опустилась в рейтинге на шесть пунктов.

Но главным «неудачником» составители рейтинга называют Венесуэлу, там больше всего снизилась общая оценка страны за последние несколько лет.

В этом году отдельно изучили страны с точки зрения счастья для мигрантов. Больше всего довольны жизнью те, кто живет в первой десятке стран из общего рейтинга.

И здесь у Беларуст хорошие показатели: иностранцы в нашей стране чувствуют себя счастливее (46 место из 117), чем в соседних Польше (49 место), России (51 место), Литве (71 место), Латвии (85) и Украине (92).

Рейтинг основывается на данных опроса Gallup World Poll, издается под эгидой ООН и приурочен к Всемирному дню счастья, который отмечается в мире 20 марта.