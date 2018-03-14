Мова и иероглифы. На железнодорожном вокзале Могилева обновили указатели

На железнодорожном вокзале в Могилеве обновили указатели — добавили надписи на китайском языке. В планах — полностью заменить таблички и сделать их трехъязычными, но не в 2018 году, рассказал TUT.BY начальник пассажирского отдела Могилевского отделения Белорусской железной Александр Булавко.





Надписи на китайском дополнили на железнодорожном вокзале указатели объектов первой необходимости: где находятся милиция, медпункт, перрон, туалет. Появились они около двух недель назад.

— Пришло соответствующее распоряжение от Совета Министров продублировать на китайском языке указатели на вокзалах в областных центрах, — добавил Александр Булавко.

По его словам, такую меру посчитали необходимой на случай приезда туристов из Китая. Теперь на железнодорожном вокзале Могилева указатели есть на двух языках: белорусском и китайском.













При полной замене указателей их сделают не только на трех языках — белорусском, английском и китайском, — но и изменят цвет с коричнево-желтого на сине-белый.