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Мова и иероглифы. На железнодорожном вокзале Могилева обновили указатели
15.03.2018 12:57 — Новости Общества | Tut.by
На железнодорожном вокзале в Могилеве обновили указатели — добавили надписи на китайском языке. В планах — полностью заменить таблички и сделать их трехъязычными, но не в 2018 году, рассказал TUT.BY начальник пассажирского отдела Могилевского отделения Белорусской железной Александр Булавко.
Надписи на китайском дополнили на железнодорожном вокзале указатели объектов первой необходимости: где находятся милиция, медпункт, перрон, туалет. Появились они около двух недель назад.
— Пришло соответствующее распоряжение от Совета Министров продублировать на китайском языке указатели на вокзалах в областных центрах, — добавил Александр Булавко.
По его словам, такую меру посчитали необходимой на случай приезда туристов из Китая. Теперь на железнодорожном вокзале Могилева указатели есть на двух языках: белорусском и китайском.
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В планах - полностью заменить указатели и сделать их трехъязычными, но не в 2018 году.
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