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В Минске осудили мужчину, который пошутил о бомбе в метро
15.03.2018 12:54 — Новости Общества | Tut.by
При проходе на станцию метро 45-летний горожанин пошутил, что в его рюкзаке находится бомба, за что в последствии был осужден. Об сообщает агентство «
Поздним вечером в вестибюль станции метро «Институт культуры» зашел мужчина. Контролер сразу обратила на него внимание — пассажир был явно в нетрезвом состоянии. Она поинтересовалась его самочувствием и что находится у него в рюкзаке. Тот ответил: «Бомба».
Подоспевший инспектор службы безопасности попросил мужчину пройти в комнату для досмотра, чтобы пропустить кладь через интроскоп. Тот подчинился. Увидев на экране непонятный предмет с торчащими проводами, сотрудник метрополитена еще раз уточнил его предназначение. Пассажир опять ответил, что это взрывное устройство. Тогда дежурный милиционер отнес рюкзак в отдельное помещение, где его накрыли спецсредством, локализирующим взрыв, и вызвал саперов.
Прибывшая на место происшествия группа разминирования ничего запрещенного в ручной клади не нашла: оказалось, мужчина просто неудачно пошутил. Добраться домой в тот вечер ему не удалось — был задержан. Судебного заседания он дожидался в следственном изоляторе.
Мужчина оказался ранее судимый, нигде не работал и имел отрицательную характеристику по месту жительства. К тому же на момент совершения правонарушения он действительно был нетрезв.
— Обвиняемого судили по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Свою вину он не признал, — рассказал прокурор Октябрьского района Юрий Трайковский. — Однако суд учел все обстоятельства дела, допросил свидетелей и вынес вердикт: 2 месяца ареста.
Кроме того, по решению суда по иску прокурора с обвиняемого взыскан ущерб, причиненный заведомо ложным сообщением, а именно — затраты, понесенные в связи с выездом саперно-пиротехнической группы.
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Это произошло на станции "Институт культуры".
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