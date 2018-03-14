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В Гродненском университете в день открытых дверей школьников звали в кружок "НКВД"

15.03.2018 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненском университете прошел день открытых дверей. Каждое учебное подразделение приготовило свою площадку-презентацию. В том числе и юридический факультет, который приглашал будущих студентов поработать на детективное агентство «НКВД (Ну Куда Вы Денетесь?!)».


Фото: grsu.by

Школьники в агентстве могли узнать о тонкостях опроса и досмотра граждан при прохождении границы, составляли фотороботы и изучали образцы вещественных доказательств.

 
 
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В Гродненском университете прошел День открытых дверей. Каждое учебное подразделение приготовило свою площадку-презентацию. В том числе и юридический факультет,...

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