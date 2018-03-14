В Гродненском университете прошел день открытых дверей. Каждое учебное подразделение приготовило свою площадку-презентацию. В том числе и юридический факультет, который приглашал будущих студентов поработать на детективное агентство «НКВД (Ну Куда Вы Денетесь?!)».



Фото: grsu.by

Школьники в агентстве могли узнать о тонкостях опроса и досмотра граждан при прохождении границы, составляли фотороботы и изучали образцы вещественных доказательств.